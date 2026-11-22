Die Ausstellung Agua im Humboldt Forum verbindet Guaraní Mythen mit zeitgenössischer Kunst, um Wasserkonflikte und indigene Perspektiven auf Ressourcen zu beleuchten.

Die Ausstellung Agua im Humboldt Forum in Berlin setzt sich tiefgreifend mit den kosmologischen und ökologischen Zusammenhängen von Wasser auseinander. Durch die Integration indigener Perspektiven, insbesondere der Guaraní, wird ein komplexes Bild von Lebensräumen gezeichnet, die sowohl als heilig als auch als akut bedroht gelten. Die Eröffnung fand am kommenden Wochenende im Rahmen des Themas Erbe und Eigentum statt, welches die nächsten zwei Jahre die Programmlinie prägt. Kuratorinnen des Ethnologischen Museums und des Goethe-Instituts haben mit Experten aus Brasilien, Chile und Kolumbien zusammengearbeitet, um diese vielschichtige Erzählung zu gestalten.

Mythologie der Guaraní und künstlerische Umsetzung

Die Guaraní im Südwesten Brasiliens erzählen von einer urzeitlichen Zeit, in der die erste Welt aus einer riesigen Wasserkugel entstand. Der Künstler Xadalu Tupã Jekupé, der selbst der Guaraní Gemeinschaft angehört, hat diese Mythen in sechs große Gemälde und vier Wimpel übersetzt. Seine Werke zeigen den Moment, in dem ein Lichtstrahl die Ur-Kaulquappe Yamal in zwei Hälften teilte, was zur Trennung von Himmel und Erde führte. Diese erste Welt ging durch eine große Überschwemmung unter, woraufhin die zweite Welt, die der sterblichen Wesen, entstand. Jekupé nutzt diese Erzählung, um die Verbindung zwischen dem menschlichen Dasein und der Natur sichtbar zu machen.

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Die Werke verdeutlichen nicht nur die spirituelle Bedeutung des Wassers, sondern auch die zerstörerischen Folgen der Kolonisation. Nach der Ankunft europäischer Eroberer wurden Grenzen gezogen, Flüsse zugeschüttet und ihre Verläufe für den Städtebau verändert. Der Bergbau und die Entsorgung von Abfällen führten zu schwerwiegender Verschmutzung. In einer Bildbeschreibung heißt es, dass die Flüsse als offene Adern der Mutter Erde而今 im Sterben liegen. Diese Darstellung stellt einen direkten Kontrast zur traditionellen, schützenden Rolle des Wassers in der Kultur der Guaraní dar.

Indigene Perspektiven und ökologische Krisen

Kuratorin Andrea Scholz vom Ethnologischen Museum hat seit zehn Jahren Kontakt zur indigenen Gruppe Kotiria im Amazonastiefland Kolumbiens. Diese Gemeinschaft, die sich selbst als Wassermenschen bezeichnet, glaubt an die Existenz unsichtbarer Fischwesen im Wasser. Für die Kotiria ist das Element Wasser eng mit der Fruchtbarkeit der Frauen und ihrem sozialen Leben verknüpft. In der Ausstellung werden Filme gezeigt, die in Leinwänden angeordnet sind, die an ein Hausdach erinnern. Diese Bilder dokumentieren das Leben der Kotiria in Langhäusern und ihre Rituale zur Feier der Fischwesen.

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Neben der kolumbianischen Perspektive beleuchtet die Ausstellung auch die Situation in Brasilien. Die Künstlerin Walmeri Ribeiro inszeniert mit herabhängenden Tuchbahnen runde Räume, die das Leben der Caiçara Gemeinschaften an den Gewässern der Guanabara-Bucht bei Rio de Janeiro widerspiegeln. Ihre Installationen umfassen Fischfallen und Videos, die die Abhängigkeit dieser Gemeinschaften vom Wasser zeigen. Die Werke machen deutlich, dass das Wasser nicht nur eine Ressource, sondern ein integraler Bestandteil der kulturellen Identität und des täglichen Überlebens ist.

Konflikte um Ressourcen und politische Kunst

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf den realen Konflikten um Wasserressourcen in Lateinamerika. Der Künstler Leonel Vásquez stammt aus der Nähe eines der größten páramos in Kolumbien, hochgelegener Feuchtgebiete, in denen Flüsse entspringen. Dort wird das Wasser in großen Rohren ins Tal geleitet, um die Hauptstadt Bogotá zu versorgen. Dieses Vorgehen führt zu erheblichen sozialen und ökologischen Spannungen. Vásquez stellt diese Thematik in seinem Werk Chroniken des Überflusses dar, das touristisch geschönte Naturbilder mit der Verlesung gesetzlicher Paragraphen zur kommerziellen Wassernutzung kontrastiert.

Xadalu Tupã Jekupé beleuchtet die Thematik des Erbes auch durch seine eigene Biografie. Als Kind wurde er mit seiner Familie von ihrem angestammten Land vertrieben und wuchs in Armut in Porto Alegre auf. Seine künstlerische Laufbahn begann mit Graffiti, das er später in eine formale Kunstpraxis überführte. Für die Ausstellung schuf er eine Skulptur namens río de leche, einen Fluss aus Milch, der aus rollenden Steinen aus getrocknetem Kasein besteht. Er verbindet damit geologische Elemente mit dem menschlichen Körper, da Knochen Kalzium enthalten, das auch im Kasein vorkommt. Diese Kunstform, oft als artivismo bezeichnet, dient der Forschung und Erzählung gleichermaßen und kann in politische Aktionen münden.

Ökologische Zusammenhänge und menschliches Erbe

Die Ausstellung Agua im Humboldt Forum zeigt in fünf Komplexen insgesamt zwanzig Kunstwerke, die von der realen und gefährdeten Welt erzählen. Sie verzichtet auf eine rein didaktische Informationsvermittlung und setzt stattdessen auf emotionale und sinnliche Zugänge. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen lateinamerikanischen Ländern zeigen, wie unterschiedlich die Beziehungen zum Wasser sind. Ob in den Feuchtgebieten Kolumbiens, den Flüssen Brasiliens oder den Mythen der Guaraní, das Wasser bleibt ein zentrales, aber bedrohtes Element. Die Werke regen zur Reflexion über die Zukunft an, die wir unseren Nachkommen hinterlassen wollen und welche Ängste mit dem Schutz dieser Ressourcen verbunden sind.