Hummeln im Tomatengewächshaus - effizienter Bestäuber oder misshandelte Arbeitstiere?

Die industrielle Tomatenproduktion setzt seit den 1980er-Jahren gezüchtete Hummeln ein, um bis zu 3000 Blüten pro Tag zu bestäuben. Tierschützer kritisieren jedoch die Haltung, Antibiotika‑Einsatz und mangelhafte Kühlketten, während die Industrie auf kurze Lebensdauer der Insekten verweist.

In modernen Tomatengewächshäusern kommen Hummeln als unentbehrliche Bestäuber zum Einsatz, um die Erträge zu maximieren. Die kleinen Insekten besitzen die Fähigkeit, durch Vibrationen tief im Inneren der Tomatenblüte liegende Pollen freizusetzen - ein Prozess, der von Hand nur schwer zu reproduzieren ist.

Seit den späten 1980er-Jahren werden dafür speziell gezüchtete Hummelvölker eingesetzt, die bis zu 18 Stunden am Tag im Gewächshaus aktiv sind und etwa dreitausend Blüten pro Tag bestäuben. Allein in Europa finden jährlich über eine Million solcher Kolonien Anwendung, was die Praxis zu einem zentralen Baustein der industriellen Tomatenproduktion macht. Doch hinter dem scheinbar effizienten System steckt ein kontroverser Umgang mit den Insekten, der von Tierschutzorganisationen scharf kritisiert wird.

Laut Angaben der Tierschutzgruppe PETA, die sich dabei auf Daten des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft stützt, werden die Hummeln nach der Aufzucht in riesigen Plastikboxen gestapelt und mit zuckerhaltigen Lösungen gefüttert, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Anschließend werden sie in aller Welt verteilt, um dort in den Gewächshäusern zu arbeiten. Die Organisation wirft den Betreibern vor, die Tiere häufig mit Antibiotika zu behandeln, damit sie die körperliche Belastung der Intensivbestäubung überstehen.

Weiterhin wird berichtet, dass die Kühlketten bei der Lagerung der Hummeln nicht immer eingehalten werden; in vielen Fällen erwachen die Insekten aus der Kältestarre in den Versandbehältern, ersticken oder verhungern, weil sie nicht rechtzeitig freigelassen werden. Ein Vertreter eines deutschen Vertriebspartners versucht die Vorwürfe zu relativieren und betont, dass die Lebensdauer der Hummeln von Natur aus kurz sei - maximal 23 Wochen - und sie deshalb nach Ablauf dieser Zeit von selbst sterben würden.

Dennoch geben Hummelzüchter und Tomatenproduzenten auf Anfragen von Medien kaum Auskunft zu den genauen Abläufen und Zahlen. Während die industrielle Landwirtschaft von den hohen Erträgen profitiert, bleibt die Frage offen, ob die Praxis mit ökologischen und ethischen Standards vereinbar ist. Kritiker fordern mehr Transparenz und die Entwicklung tierfreundlicherer Bestäubungsalternativen, während Befürworter die wirtschaftliche Notwendigkeit betonen. Diese Debatte verdeutlicht den Spannungsbogen zwischen Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft und dem Schutz von Lebewesen, die dabei nur als Arbeitsressourcen betrachtet werden





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