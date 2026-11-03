Hummels kritisiert Position von Harry Kane vor Champions-League-Spiel

Mats Hummels fordert mehr Tore aus der Box für Harry Kane. Der FC Bayern Verteidiger analysiert die Spielweise vor dem Atletico Madrid Duell.

Mats Hummels hat seine Gedanken zur aktuellen Taktik von Harry Kane geäußert, kurz bevor der FC Bayern München im Champions-League-Achtelfinale bei Atlético Madrid antritt. Der Weltmeister von 2014 äußerte sich im Vorfeld des Spiels in einer Sendung bei Amazon Prime kritisch zu den Bewegungsprofilen des englischen Stürmers. Besonders stört ihn, dass der Torjäger sich aktuell zu häufig im Mittelfeld aufhält und zu selten im strafraumnahen Bereich agiert.

Positionierung und Torgefahr für Bayern

Hummels betonte in seinem Interview, dass er aktuell eine Phase beobachtet, in der Kane sein klassisches Mittelstürmerspiel noch nicht in der gewohnten Intensität zeigt. Der Abwehrchef wünscht sich, dass der Ballon-d'Or-Gewinner deutlich öfter im direkten Umgang mit dem Tor auftritt. Er lobte zwar ausdrücklich Kanes Fähigkeiten außerhalb des Strafraums, betonte jedoch, dass ein Stürmer mit der Abschlussklasse des Engländers strategisch dort eingesetzt werden sollte, wo er für die gegnerische Defense am gefährlichsten ist. Der ehemalige Nationalspieler wünscht sich daher eine Häufung von Kane in der entscheidenden Zone vor dem Tor.

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Statistische Analyse der Offensive

Die statistischen Daten in der laufenden Bundesliga-Saison untermauern teilweise die Beobachtungen des FC Bayern Spielers. Nach acht Einsätzen steht Harry Kane derzeit bei vier Toren in der deutschen Liga. Auffällig ist dabei seine hohe Kreativrate, da er bereits sechs weitere Treffer vorbereitete. In 622 Minuten Spielzeit sammelte der Angreifer 273 Ballkontakte und absolvierte 176 Pässe. Seine Effizienz vor dem Tor zeigte sich mit 37 Torschüssen, von denen nur vier ins Netz gingen, was auf eine eher verteilschwere Rolle hindeutet. International hingegen präsentiert sich Kane effizienter. In den ersten drei Champions-League-Partien dieser Saison gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen bei insgesamt 16 abgegebenen Torschüssen.

Expertenansicht und private Motivation

Obwohl Hummels Kanes Spielgestaltung im Mittelfeld anerkennt, vermutet er einen kausalen Zusammenhang zwischen dieser Positionierung und der geringeren Torquote in der Liga. Er führt aus, dass das ständige Herumlaufen im Mittelfeld möglicherweise die Möglichkeiten des Stürmers im Strafraum reduziert. Eine humorvolle, aber präzise Begründung liefert Hummels für sein engmaschiges Monitoring der Spielerstatistik. Er verriet, dass er Harry Kane genau im Blick behält, da der Engländer in der Fantasy-Fußball-App Kickbase für ihn nicht ausreichend Punkte lieferte. Für ihn als Manager in diesem digitalen Sport hatte Kane somit zu wenig zur eigenen Punktezählung beigetragen.

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Auswirkungen auf das Team und die Zukunft

Die Kritik des Defensivstars kommt vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Madrid. Die Diskussion um die optimale Positionierung von Harry Kane ist relevant für die Taktik des FC Bayern in den kommenden Wettbewerben. Hummels' Wunsch, Kane häufiger in der Box zu sehen, spiegelt die Erwartungen an eine direkte Torgefährlichkeit wider. Die aktuelle Formkurve im internationalen Vergleich zeigt, dass Kane auch in anderen Rollen erfolgreich ist, die reine Liga-Statistik deutet jedoch auf eine veränderte Aufgabenverteilung hin. Die Fans und das Trainerstab werden nun beobachten, wie sich diese Erkenntnisse auf die Aufstellung im nächsten Großspiel auswirken.

Fazit und Ausblick auf das Duell

Die Äußerungen von Mats Hummels verdeutlichen die hohen Ansprüche an die offensive Linie des FC Bayern München. Harry Kane steht unter Beobachtung, seine Rolle kann noch präziser definiert werden. Das Duell gegen Atlético Madrid wird zeigen, ob Kane seine Taktik im letzten Drittel des Feldes ändert. Die Kombination aus persönlicher Motivation durch die App und professioneller Einsicht bildet die Grundlage für diese Einschätzung. Der FC Bayern wird versuchen, die Stärken von Kane optimal zu nutzen, um im europäischen Wettbewerb bestehen zu können. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Kritik in eine erfolgreiche Torjäger-Performance umgesetzt wird.