Hummels lobt Schlotterbeck für Sahne-Aktion im Champions-League-Spiel

Nico Schlotterbeck beeindruckt mit einem genialen Pass auf Karim Adeyemi, der den 3:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon perfekt macht. Mats Hummels lobt seinen ehemaligen Kollegen für die herausragende Leistung.

Beim 3:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Sport ing Lissabon in den Champions-League-Play-offs stach eine Szene besonders hervor. In der 82. Minute drückten die Portugiesen noch einmal, schossen einen Ball in den Dortmunder Strafraum. Anstatt den Ball einfach nach vorne zu schießen, nahm Nico Schlotterbeck den Ball mit der Brust an und spielte ihn punktgenau auf Karim Adeyemi . Als Folge konnte Adeyemi Fahrt aufnehmen und den Konter fahren.

Nach einem Doppelpass mit Julian Brandt schob er den Ball aus kurzer Distanz zum entscheidenden 3:0 ins Tor und machte damit das fast sichere Weiterkommen perfekt. Eine Sahne-Aktion – vor allem von Verteidiger Schlotterbeck. Und das gab ein dickes Lob von Ex-Kollege Mats Hummels (36). Der Weltmeister von 2014 schrieb auf „X“ (früher Twitter): „Die Situation vor dem 0:3 so ruhig zu klären, wie Schlotti es macht, plus den Pass so zu spielen, dass direkt ein Konter entsteht, ist der Unterschied von guten zu herausragenden Spielern.“ Heißt: Hummels-Note 1 für seinen ehemaligen Mitspieler. Schlotterbeck nahm das Lob dankend an, postete es bei Instagram. Schon zu Dortmunder Zeiten haben sich die beiden bestens verstanden und bildeten ein starkes Abwehr-Duo. Sie hatten großen Anteil daran, dass der BVB das Champions-League-Finale im letzten Jahr in London erreichte. Auch wenn es gegen Real Madrid eine 0:2-Pleite gab, konnten sie sich keine Vorwürfe machen. Hummels wurde sogar ins Königsklassen-Team der Saison gewählt. Dennoch wurde sein Vertrag beim BVB im Sommer nicht verlängert, sodass er ablösefrei zu AS Rom wechseln konnte. Nach einem schweren halben Jahr war er zuletzt bei den Römern gesetzt. Am Donnerstagabend muss er mit seinem Klub ebenfalls in Portugal ran. Es geht gegen den FC Porto in der Europa League. Ob er auch so eine Sahne-Leistung wie Schlotterbeck abliefert





