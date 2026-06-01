Steigende Preise aufgrund von Zöllen und Kraftstoffkosten veranlassen Verbraucher, Fischer und Landwirte dazu, ihre Unterstützung für den US-Präsidenten im Vorfeld der Zwischenwahlen im November zu überdenken.

Steigende Preise aufgrund von Zölle n und Kraftstoffkosten veranlassen Verbraucher, Fischer und Landwirte dazu, ihre Unterstützung für den US-Präsidenten im Vorfeld der Zwischenwahlen im November zu überdenken.

Eine 'Hummer-Revolte' im US-Bundesstaat Maine könnte Donald Trump sogar den Wahlsieg im US-Senat kosten. US-Haushalte haben derzeit mit der höchsten Inflationsrate seit fast drei Jahren zu kämpfen (April: plus 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Zuletzt sorgten Preisanstiege für Im Bundesstaat Maine im äußersten Nordosten der USA entlädt sich nun die Preis-Angst im politischen Wahlkampf. Die Kosten für den Hummer-Fang steigen derzeit so rapide, dass sich das Geschäft oft nicht mehr lohnt.

Für die Region gehört die Fischerei jedoch zu den Haupteinnahmequellen. Folge: Die Wut auf die Regierung steigt, die renommierte 'Financial Times' spricht schon von der 'Hummer-Revolte'. Denn die politischen Folgen könnten für Trump enorm sein! Im November werden die beiden Kammern des US-Kongresses (Senat und Repräsentantenhaus) neu gewählt.

Zur Wahl stehen in Maine voraussichtlich Graham Platner als Kandidat der Demokraten, der bei der Hauptwahl gegen die amtierende Senatorin Susan Collins (Republikaner) um den Sitz Maines im US-Senat antreten wird. Sollte er gewinnen, würde dies die Chancen der Demokraten auf die Kontrolle über den US-Senat erheblich verbessern. Maine gilt eigentlich als demokratischer 'blue state'.

Politologe Prof. Matthew A. Baum von der John F. Kennedy School of Government an der Harvard University sagte, dass der Ausgang der Wahlen in erster Linie von der Preisentwicklung abhängen werde. Derzeit hätten die USA 'die seltsame Konstellation, dass gleichzeitig die Aktienmärkte auf Rekordhöhen stehen und die Verbraucherstimmung einen Rekordtiefstand erreicht hat'. Graham Platner, selbst Austern-Farmer, will Senator des US-Bundesstaats Maine werden und macht erfolgreich Stimmung gegen die US-Regierung. Hintergrund: Der Konsum stellt rund 70 % der US-Wirtschaftsleistung dar.

Jahrelang haben die amerikanischen Verbraucher die US-Wirtschaft durch ihre Ausgaben am Laufen gehalten. Doch nun mehren sich die Anzeichen finanzieller Schwierigkeiten. Politologe Kalb sagte, bis zur Wahl bleibe wahrscheinlich nicht genug Zeit, damit sich die Preisentwicklung in nennenswertem Maße erholen könne: 'Selbst wenn der Iran-Krieg morgen vorbei wäre, würde es wahrscheinlich einige Monate dauern'





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