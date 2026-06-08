Humphries entschuldigt sich für seine Emotionen auf der Bühne

Der Spieler Humphries hat sich für seine Emotionen auf der Bühne entschuldigt. Er hatte sich über die Buhrufe und Pfiffe während des Turniers geärgert und war enttäuscht, dass die Leute versucht hatten, ihn aus der Fassung zu bringen.

Ich bin einfach enttäuscht, dass die Leute versucht haben, mich aus der Fassung zu bringen. Ich versuche, euch Unterhaltung zu bieten, und das Einzige, was ich dafür bekomme, sind Buhrufe.

Ich glaube, ehrlich gesagt, dass alle Spieler langsam die Nase voll davon haben. Es geht um Titel. Es ist einfach enttäuschend und das macht das Spielen dann umso härter. Während des Turniers hatte Humphries immer wieder mit Buhrufen und Pfiffen zu tun, speziell in entscheidenden Momenten bei Würfen auf die Doppelfelder.

Bereits kurz nach seiner Kritik auf der Bühne meldete sich Humphries via Social Media zu Wort - und entschuldigte sich. Ich möchte Michael zu seinem fantastischen Sieg heute Abend gratulieren!! Ein absolut verdienter Sieg. Ich hoffe, ihr versteht alle, dass ich euch einfach nur die besten Spiele und die beste Unterhaltung bieten möchte!

Die vergangenen Monate seien für ihn hart gewesen. So sei er darum bemüht gewesen, wieder er selbst zu sein. Ich bin kurz davor, dort zu sein, wo ich hin will, und ich möchte all meinen Fans für die anhaltende Unterstützung danken! Wir sehen uns nächstes Wochenende beim World Cup





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