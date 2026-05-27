Hund auslöst Schrotflintenschuss in Nebraska - Frau leicht verletzt

Ein Hund hat offenbar versehentlich eine geladene Schrotflinte ausgelöst, wodurch eine Frau leicht verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich in der US-Bundesstaat Nebraska.

In der US-Bundesstaat Nebraska beschäftigt ein kurioser Zwischenfall die Polizei . In der Kleinstadt Scottsbluff hat ein Hund offenbar versehentlich eine geladene Schrotflinte ausgelöst. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstagmittag vor einer Tankstelle der Kette Short Stop. Der Hund befand sich auf der Rückbank eines Pick-ups mit Camper-Aufbau. Im Fahrzeug lag zudem eine geladene Schrotflinte. Eine folgenreiche Nachlässigkeit, wie sich herausstellen sollte.

Die örtliche Polizei wurde gegen 12.07 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Zunächst war von einer Person die Rede, die mit einer Luftdruckwaffe beschossen worden sei. Auf dem Weg zum Einsatzort erhielten die Beamten die Information, dass bei dem Vorfall offenbar eine Schrotflinte abgefeuert wurde. Vor Ort traf die Polizei schließlich auf den Fahrer und den Beifahrer des Pick-ups, der auf dem Parkplatz abgestellt war.

Die Polizisten stellten anschließend Schäden an der Beifahrertür fest, die zu einem Schrotflintenschuss passten. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich zum Zeitpunkt der Schussabgabe niemand im Fahrzeug - bis auf den Hund. Während der Beifahrer neben dem Pick-up stand, bewegte sich der Hund auf der Rückbank hin und her, betätigte dabei unbeabsichtigt den Abzug der Schrotflinte. Eine Frau, die in der Nähe mit geöffnetem Fenster an einer Ampel wartete, wurde von Schrotkugeln am rechten Oberarm getroffen.

Nach Angaben ihrer Verletzungen waren diese glücklicherweise nicht lebensgefährlich. Dennoch kam die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus. Welche Konsequenzen den Insassen des Pick-ups drohen, ist bislang unklar. Fakt ist: Nach dem Recht des Bundesstaates Nebraska ist es verboten, eine geladene Schrotflinte in einem Fahrzeug auf öffentlichen Straßen zu transportieren.

Verstöße werden mit mindestens 50 Dollar Strafe geahndet. Die Ermittlungen dauern an





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