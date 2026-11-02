Hunde bei Demonstrationen: Rechtliche Lage und Risiken für Vierbeiner

Zieht man Hunde zu politischen Demonstrationen? Experten warnen vor Lärm und Gedränge. Klärung zu Rechtslage, Risiken und Empfehlungen für Halter.

Wenn bei politischen Kundgebungen laute Rufe ertönen, Trillerpfeifen durch die Luft sausen und das Gedränge extrem dicht wird, erleben viele Menschen ein wichtiges demokratisches Zeichen. Für Hunde stellt diese Situation jedoch eine schwere und oft unverhältnismäßige Belastungsprobe dar. Trotz dieser offensichtlichen psychischen und physischen Gefahren laufen bei Demonstrationen immer wieder Vierbeiner mitten in der Menschenmenge mit. Die Frage, ob dies rechtlich zulässig ist und ob es dem Wohl der Tiere dient, wird kontrovers diskutiert.

Rechtliche Einordnung der Versammlungsfreiheit

Die rechtliche Grundlage für die Teilnahme an öffentlichen Kundgebungen findet sich im Grundgesetz. Artikel 8 des deutschen Grundgesetzes schützt das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Innerhalb dieses Rahmens wird die Mitnahme von Hunden bei Versammlungen nicht ausdrücklich verboten. Die Berliner Polizei bestätigt in ihrer aktuellen Auslegung, dass sie der Mitnahme von Hunden nicht gezielt nachgeht. Ob eine konkrete Demonstration jedoch spezifische Auflagen dazu macht, bleibt der jeweiligen Organisation überlassen und ist im Einzelfall zu prüfen. Es gibt also kein generelles Verbot, aber auch keinen expliziten Schutzstatus für Tiere in diesem Kontext.

Also read Demonstrationen: Plünderungen und Gewalt überschatten Gen-Z-Demonstrationen

Unterschiedliche Ansichten der Veranstalter

Es gibt jedoch Szenarien, bei denen die Mitnahme von Tieren bei einer Veranstaltung ausdrücklich erwünscht ist. Bei sogenannten Galgomärschen machen Menschen gemeinsam mit ihren Tieren auf das Schicksal spanischer Jagdhunde aufmerksam. Diese Form der Protestaktion nutzt die Anwesenheit der Tiere als zentrales Stilmittel. Anfang 2024 zogen in Köln rund 2500 Menschen mit 5000 Hunden durch die Stadt. Auch in solchen Fällen, in denen die Tiere im Fokus stehen, kann die enorme Masse für manche Vierbeiner zu viel werden. Die Veranstalterin des Kölner Galgomarschs, Julia Reinhardt, rät eindringlich davon ab. Sie würde ihre eigenen Hunde nicht zu Großdemonstrationen mit Tausenden Menschen mitnehmen, vor allem dann nicht, wenn die Tiere gar nicht im Mittelpunkt der politischen Forderung stehen.

Gefahrenpotenzial und Verantwortung der Halter

Professionelle Hundetrainer wie Marioth warnen davor, selbst entspannte Hunde in solche chaotischen Situationen zu bringen. Der entscheidende Punkt bei der Risikobewertung ist die mangelnde Kontrollierbarkeit der Umgebung. Halter können zwar sich und ihr eigenes Tier kontrollieren, nicht aber das Geschehen ringsum. plötzliche Geräusche, das Drängeln fremder Menschen oder das Weglaufen anderer Tiere können bei einem Hund zu Panikreaktionen führen. Marioth betont klar: Ich bin verantwortlich für das Wohl meiner Hunde. Da muss es reichen, dass man Gesicht zeigt - ohne Pfoten. Diese Haltung verweist darauf, dass die politische Botschaft auch ohne tierische Begleitung übermittelt werden kann.

Advertisement

Falls ein Halter seinen Hund dennoch in eine Menschenmenge mitnimmt, gelten nach Einschätzung der Trainerin strenge Sicherheitsmaßnahmen. Dazu gehört zwingend, das Tier doppelt mit Halsband und Geschirr zu sichern, um einem Ausreißen vorzubeugen. Außerdem gehören für sie Maulkorb und Wasser dazu. Der Maulschutz dient nicht nur dem Schutz des Hundes selbst vor möglichen Bissunfällen in der Hektik, sondern nimmt auch Rücksicht auf andere Menschen, die möglicherweise Angst vor Hunden haben oder allergisch auf Fell reagieren. Die Bereitstellung von Wasser ist essenziell, da Dehydration und Hitzestau in dichtem Gedränge schnell lebensbedrohlich werden können.

Fazit: Ehemaliger Rat zur Heimtierhaltung

Ihr abschließender Rat für alle Hundebesitzer bleibt eindeutig und unmissverständlich. Sie würden sich aber wünschen, dass man seinen Hund lieber zu Hause lässt. Der politische Druck und die Reizüberflutung bei Großdemonstrationen stellen ein unverhältnismäßiges Risiko dar. Denn politische Haltung kann der Mensch auch ohne tierische Begleitung zeigen. Es ist nicht erforderlich, das Tier zur symbolischen Demonstration seiner Gesinnung einzuspannen, wenn dadurch dessen Wohlbefinden und Sicherheit stark gefährdet sind. Die demokratische Freiheit, sich friedlich zu versammeln, schließt nicht automatisch das Recht ein, diese Freiheit unter Aussetzung der Fürsorgepflicht für Haustiere auszuüben.