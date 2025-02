Hunde im Einsatz gegen Afrikanische Schweinepest

Teams mit speziell ausgebildeten Hunden suchen nach toten Wildschweinen, um die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest einzudämmen. Die ehrenamtlichen Helfer investieren ihre Freizeit, um die Seuche in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu bekämpfen.

Im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest ist 'Ella', ein sechs Jahre alter Deutscher Schäferhund, im Einsatz. Sie streift durch das dichte Unterholz im südhessischen Stockstadt, auf der Suche nach toten Wildschweinen. Seit dem Ausbruch der Seuche sind in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Teams mit Kadaverspürhunde n im Einsatz, um die Verbreitung der fast immer tödlichen Krankheit zu verhindern.

'Ella' und ihre Hundeführerin Dorothea Ulshöfer sind Teil eines Netzwerks, das von der Firma TCRH Training Center Retten und Helfen Mosbach in Baden-Württemberg koordiniert wird. Dort werden die Teams mit ihren speziell ausgebildeten Hunden trainiert. Sie arbeiten ununterbrochen, täglich in den betroffenen Regionen. \ 'Ella' ist nicht die einzige, die gegen die Schweinepest kämpft. Mehr als 100 Teams mit ehrenamtlich engagierten Helfern suchen nach toten Wildschweinen. Die Teams bestehen aus Schülern, Rentnern, Teilzeitbeschäftigten oder Selbstständigen, die ihre Freizeit und ihren Urlaub opfern, um die Seuche einzudämmen. \Die Arbeit ist nicht immer ungefährlich. Mindestens ein Spürhund wurde bereits von einem Wildschwein getötet, weitere wurden verletzt. Die Hunde werden in speziellen Trainingskursen ausgebildet, müssen eine gute Nase, Lernbereitschaft und einen guten Grundgehorsam besitzen. Im Einsatz werden sie immer wieder abgewechselt. Eine Stunde Suchen, zwei bis drei Stunden Pause. Der Einsatz von Hundeführern und Suchtrupphelfern ist essenziell für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest. Ihre Arbeit trägt dazu bei, die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen und den Schutz der Schweinebestände zu gewährleisten. Die Teams mit Kadaverspürhunden sind ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen, die Afrikanische Schweinepest unter Kontrolle zu bringen.





