Hunde im Sommer: So schützt ihr sie vor Hitzeschäden

Hunde reagieren empfindlich auf die sommerliche Hitze. Besonders der heiße Asphalt auf den Straßen und Gehwegen birgt große Risiken für die empfindlichen Pfoten der Vierbeiner. Hier erfährst du, worauf du beim Gassigehen im Sommer achten solltest.

Wenn die Sonne knallt und der Asphalt glüht, kann das für Hunde richtig schmerzhaft sein. Besonders der heiße Asphalt auf den Straßen und Gehwegen birgt große Risiken für die empfindlichen Pfoten der Vierbeiner.

Steigende Temperaturen bedeuten nicht nur für Menschen eine Herausforderung - auch Hunde reagieren empfindlich auf die sommerliche Hitze. Besonders kleine Hunderassen oder eher gemütliche Fellnasen mit zarter Hornhaut sind gefährdet. Du bist dir unsicher, ob der Boden zu heiß ist? Dann leg deine Hand für sieben Sekunden auf den Asphalt.

Fühlt es sich zu heiß an, ist es das auch für deinen Hund. Alternativ: Schuhe ausziehen und barfuß testen - ein schneller Check, der deinen Hund schützt. Zwischen 11 und 17 Uhr ist der Asphalt meist am heißesten. Besser: morgens oder abends rausgehen - am besten auf schattigen Wegen, im Wald oder über Wiesen.

Das schont nicht nur die Pfoten, sondern auch den Kreislauf deines Hundes - besonders wichtig für Tiere mit dichtem Fell oder kurzen Nasen. oder Wachse bilden eine Schutzschicht auf den Ballen. Sie müssen jedoch regelmäßig erneuert werden, da sie sich beim Gehen abnutzen. Spazierwege abseits heißer Straßen, beispielsweise durch Wälder oder über Rasenflächen, reduzieren das Risiko für Hitzeschäden an den Pfoten deutlich. Zeigt dein Hund beim Spazieren plötzlich Schmerzen, humpelt, leckt sich ständig die Ballen oder zeigt Rötungen? Dann könnte er sich verbrannt haben. Jetzt heißt es: schnell handeln





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