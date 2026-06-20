Hunde im Wasser: Gefahren und Tipps

Ein heißer Sommertag, ein See und ein Hund, der voller Freude ins Wasser springt. Doch was nach unbeschwertem Badespaß aussieht, kann auch gefährlich werden. Von versteckten Strömungen bis zu giftigen Blaualgen lauern Risiken. Hier finden Sie Tipps, wie Sie Ihren Hund im Wasser sicher halten können.

Ein heißer Sommertag, ein See und ein Hund, der voller Freude ins Wasser springt. Für viele Vierbeiner gibt es kaum eine bessere Abkühlung. Doch was nach unbeschwertem Badespaß aussieht, kann auch gefährlich werden.

Von versteckten Strömungen bis zu giftigen Blaualgen lauern Risiken. Langsam ins Wasser gehen, um den plötzlichen Temperaturunterschied zu vermeiden, der den Kreislauf belasten und Muskelkrämpfe auslösen kann. Bei hohen Außentemperaturen und kaltem Wasser muss sich der Körper erst langsam an das Wasser gewöhnen. Dadurch beugt man Herz-Kreislauf-Problemen und Muskelkrämpfen vor.

Auch gute Schwimmer können im Wasser in Schwierigkeiten geraten, daher sollten Halter ihren Hund jederzeit im Blick behalten. Besondere Vorsicht gilt bei Gewässern mit Strömungen. Spielzeug sollte gut sichtbar auf der Wasseroberfläche treiben und nicht zu weit geworfen werden. Verliert der Hund den Gegenstand aus den Augen, kann er sich bei der Suche schnell verausgaben.

Die meisten Hunde besitzen einen angeborenen Reflex, der sie über Wasser hält, aber das bedeutet nicht automatisch, dass sie gut schwimmen können. Vor allem große und schwere Hunde haben oft Schwierigkeiten, die Hinterhand über Wasser zu halten. Halter können bei den ersten Versuchen unterstützen, indem sie den Hund unter dem Becken stabilisieren. So lernt er nach und nach die richtigen Bewegungen.

Wichtig ist außerdem, die Belastung langsam zu steigern. Hunde müssen die für das Schwimmen nötige Muskulatur erst trainieren. Flüsse können starke Strömungen haben, auch wenn sie harmlos wirken. Doch selbst in großen Seen können unter der Oberfläche Strömungen entstehen.

Für kleine und leichte Hunde kann das schnell gefährlich werden. Ist ein Gewässer unbekannt, sollte der Vierbeiner zunächst nur angeleint schwimmen. Der Hund sollte ausreichend frisches Wasser trinken. Trinkt ein Hund Salzwasser, beispielsweise aus dem Meer, kann das zu Magen-Darm-Beschwerden führen.

Doch auch Süßwasser birgt Risiken. Nimmt der Hund beim Schwimmen zu viel Wasser auf, kann es zu einer sogenannten Wasservergiftung kommen. Dabei werden die Körperflüssigkeiten verdünnt, was Nerven, Muskeln und den Blutdruck beeinträchtigen kann. Das Phänomen tritt zwar selten auf, endet jedoch häufig tödlich.

Nach ausgiebigem Toben im Wasser kann eine sogenannte Wasserrute auftreten. Dabei handelt es sich um eine schmerzhafte Muskelerkrankung am Ansatz der Rute. Das Problem tritt häufig nach starker Aktivität im Wasser auf. Wind oder plötzliche Temperaturabfälle können das Risiko zusätzlich erhöhen.

Deshalb sollte der Hund vor dem Schwimmen etwas Bewegung bekommen und zwischendurch Pausen machen. Nach dem Baden hilft gründliches Trockenrubbeln gegen Auskühlung. Blaualgen achten. Im August sind sie oft als grünlicher Teppich auf der Wasseroberfläche sichtbar.

Trotz ihres Namens handelt es sich dabei nicht um Algen, sondern um Bakterien. Kommt ein Hund mit ihnen in Kontakt, kann es zu Juckreiz kommen. Werden sie verschluckt, drohen Erbrechen, Krämpfe, sowie Nieren- und Leberprobleme. Es ist wichtig, dass Halter ihre Hunde vor solchen Gefahren schützen und ihnen beibringen, sich im Wasser sicher zu bewegen. So können Sie Ihrem Hund ein sichereres und gesünderes Schwimmen ermöglichen





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