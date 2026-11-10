Hundebiss-Tödlicher Angriff in Großensee tötet Mutter und verletzt Tochter schwer

Zwei Hunde greifen Mutter und Tochter in Großensee an. Die 55-Jährige stirbt, die 23-Jährige wird schwer verletzt. Polizei bestätigt Tierangriff.

In dem Dorf Großensee ereignete sich ein tragischer Zwischenfall, bei dem zwei Hunde eine 55-jährige Mutter und ihre 23-jährige Tochter angegriffen haben. Der Vorfall endete tödlich für die ältere Frau, während die jüngere Frau schwere Verletzungen erlitt. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei wurden kurz nach dem Vorfall gerufen, um die Situation zu kontrollieren und die betroffenen Personen zu versorgen.

Der Anruf beim Notruf führte dazu, dass sofortige Maßnahmen ergriffen wurden. Die 23-Jährige war am Vormittag in das gemeinsame Wohnhaus zurückgekehrt. Dort angekommen, wurde sie zunächst von zwei Hunden begrüßt, die sich im Laufe der Zeit jedoch aggressiv verhielten. Die Tiere griffen die junge Frau an und biss sie schwer, was zu einem sofortigen Eingreifen der Rettungskräfte führte.

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Einsatzkräfte halten Hunde fest

Die Rettungssanitäter und Polizisten trafen ein und konnten die Hunde vorübergehend in Schach halten, während andere Beamte das Haus nach weiteren Personen absuchten. Bei der Suche stießen sie auf die 55-jährige Mutter, die bereits tot aufgefunden wurde. Die Polizisten und Sanitäter versuchten verzweifelt, beide Frauen zu retten, doch für die ältere Frau kam jede Hilfe zu spät. Das Bild der Verletzungen, das bei der Toten gefunden wurde, deutet stark auf eine körperliche Auseinandersetzung mit den Tieren hin, wie die Polizei später bestätigte.

Polizeisprecherin bestätigt Tierangriff

Sandra Kilian, die Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg, bestätigte die Vorfälle in einer öffentlichen Erklärung. Sie betonte, dass die 23-Jährige nach den bisherigen Erkenntnissen zunächst von den beiden Hunden begrüßt wurde, bevor die Tiere aggressiv wurden und sie attackierten. Die Verletzungen der Mutter, so die Polizeisprecherin, könnten für eine gewalttätige Interaktion mit den Tieren sprechen. Die Umstände des Todes der älteren Frau sind Teil der laufenden Ermittlungen, die von den Behörden sorgfältig überprüft werden.

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Hunde werden vor Ort eingeschläfert

Um weitere Gefahren abzuwenden, wurden die beiden Hunde auf Anweisung des Ordnungsamtes noch am Tatort eingeschläfert. Die Entscheidung wurde frühzeitig getroffen, um sicherzustellen, dass keine weiteren Angriffe auf Menschen stattfinden können. Die Polizei erklärte, dass sie zunächst keine Details zu den Hunderassen veröffentlichen wird, um Spekulationen in der Öffentlichkeit vorzubeugen. Die Identifizierung der Rassen ist ein wichtiger Bestandteil der laufenden Ermittlungen, die weiterhin von den zuständigen Behörden durchgeführt werden.

Schwere Verletzung der 23-Jährigen

Die 23-jährige Tochter der Opfer liegt derzeit schwer verletzt im Krankenhaus. Ihre Verletzungen sind ernst und erfordern eine intensive medizinische Behandlung. Die Ärzte vor Ort arbeiten daran, die Folgen der Bisswunden zu minimieren und die Patientin stabil zu halten. Die Familie der Opfer wird psychologisch unterstützt, während die Behörden weiterhin nach den genauen Umständen des Angriffs suchen. Die Polizei hat alle notwendigen Schritte eingeleitet, um die Fälle vollständig zu klären und Präventivmaßnahmen für die Zukunft zu ergreifen.