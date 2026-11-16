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Hundepfoten im Winter: Pfötchenprobleme erkennen und behandeln

BILD#82 in Deutschland
Hundepfoten im Winter: Pfötchenprobleme erkennen und behandeln
Hundepfoten · Malassezia Pachydermatis · Streusalz
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Im Winter belasten Kälte und Streusalz die Hundepfoten. Erkennen Sie Warnsignale wie Juckreiz oder Humpeln und erfahren Sie, wie Sie Entzündungen und Pilzbefall vorbeugen.

Der Winter bringt kalte Temperaturen, Nässe und den Einsatz von Streusalz mit sich, was für die Pfoten von Hunden eine erhebliche physische Belastung darstellt. Diese Umwelteinflüsse können zu schmerzhaften Entzündungen, Pilzinfektionen und anderen gesundheitlichen Komplikationen führen, die von Haltern oft übersehen werden. Ein aufmerksamer Besitzer sollte daher sofort handeln, wenn sein Tier auffällige Gerüche, übermäßiges Lecken der Pfoten oder ein plötzliches Humpeln zeigt, da diese Symptome auf zugrunde liegende Erkrankungen hinweisen können.

Häufige Erkrankungen und ihre Ursachen

Einer der häufigsten Befunde bei Pfotenerkrankungen ist die Infektion mit dem Hefepilz Malassezia pachydermatis, die meist als Begleiterscheinung anderer Haut- oder Stoffwechselprobleme auftritt. Charakteristisch für diesen Zustand sind ein muffiger, stechender oder süßlicher Geruch sowie Juckreiz, rote oder dunkel verfärbte Hautstellen, klebriger Ausfluss, Schuppenbildung, Krusten und teilweiser Fellverlust. Obwohl die Infektion nicht ansteckend ist, erfordert sie eine ärztliche Diagnose durch einen Abstrich, der unter dem Mikroskop untersucht wird, um mögliche Grunderkrankungen wie Allergien, Hautparasiten, eine Schilddrüsenunterfunktion oder ein geschwächtes Immunsystem aufzudecken.

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Die Pododermatitis, also eine allgemeine Pfotenentzündung, betrifft vorwiegend die Haut in den Zehenzwischenräumen und kann sich bis ins Krallenbett ausbreiten. Auslöser hierfür sind vielfältig und reichen von Allergien und Bakterien über Pilze bis hin zu eingedrungenen Fremdkörpern wie Grannen oder Holzsplittern. Im Winter spielen reizende Stoffe wie Streusalz, Eis und Feuchtigkeit eine große Rolle bei der Schädigung der empfindlichen Hautstrukturen, was zu Schmerzen und einer vermehrten Schmerzempfindlichkeit beim Gehen führt.

Diagnosestellung und Symptomatik

Besitzer sollten das Verhalten ihrer Hunde genau beobachten, da betroffene Tiere oft intensiv an den schmerzhaften Stellen lecken und knabbern, sich insgesamt weniger bewegen und auf Berührungen empfindlich reagieren. Da Bakterien im Hundespeichel Entzündungen weiter verschlimmern können, ist eine zeitnahe tierärztliche Untersuchung unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Überprüfung der Pfoten deckt Warnzeichen viel früher auf als eine späte Behandlung, wenn die Schmerzen bereits stark ausgeprägt sind.

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Zusätzlich zu Entzündungen und Pilzbefall können raue, verdickte und rissige Ballen auftreten, die auf eine übermäßige Keratinbildung hinweisen. Diese Veränderung tritt häufig bei älteren Hunden oder bestimmten Rassen auf, kann aber auch durch einen Zinkmangel, Parasiten, Autoimmunerkrankungen oder andere Infektionskrankheiten verursacht werden. Es ist wichtig, diese Veränderungen nicht als normale Abnutzung zu interpretieren, sondern als Hinweis auf einen Behandlungsbedarf zu sehen.

Prävention und tägliche Pflege

Schwere Verläufe können durch schlecht heilende Wunden, Knoten oder Wucherungen gekennzeichnet sein, die auf einen Tumor hindeuten könnten, dessen Gut- oder Bösartigkeit nur durch eine Gewebeprobe geklärt werden kann. Auch Humpeln, Steifheit nach Ruhephasen oder geschwollene Gelenke können auf eine Arthrose der kleinen Zehengelenke hinweisen, wobei Alter, Überlastung, frühere Verletzungen, genetische Veranlagung und Übergewicht als Ursachen infrage kommen.

Um die Gesundheit der Pfoten zu erhalten, ist eine regelmäßige Kontrolle nach jedem Spaziergang ratsam, bei der Ballen, Zehenzwischenräume und Krallen sorgfältig überprüft werden. Fremdkörper sollten vorsichtig entfernt, verschmutzte oder nasse Pfoten gereinigt und getrocknet werden. Im Winter schützen Hundeobeschuhe und spezielle Pflegecremes die Pfoten effektiv vor den harshen Witterungsbedingungen und der chemischen Belastung durch Streumittel, was Langzeitschäden vorbeugt.

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