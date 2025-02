Hunderte demonstrieren in Thüringen für Klimaschutz vor Bundestagswahl

Woche vor der Wahl am 23. Februar demonstrierten in Thüringen mehrere hundert Menschen für mehr Klimaschutz. Fridays for Future rief zu bundesweiten Protesten auf, darunter auch in Jena und Erfurt. Die Klimakrise und soziale Gerechtigkeit stehen im Fokus der Forderungen.

Mehrere Hundert Menschen demonstrierten in Thüringen für mehr Klimaschutz , gut eine Woche vor der Bundestagswahl . In Jena beteiligten sich nach Polizeiangaben bis zu 450 Menschen an einer Demonstration, in Erfurt versammelten sich zwischen 250 und 300 Menschen vor dem Hauptbahnhof, um anschließend durch die Innenstadt zu ziehen. Die Aktionen in Thüringen waren Teil bundesweiter Protest e, zu denen die Initiative Fridays for Future aufgerufen hatte.

Sie wurde unter anderem von Umweltverbänden unterstützt. Der Erfurter Ableger von Fridays for Future betonte in seinem Protestaufruf, dass die Bundestagswahl am 23. Februar entscheidend für die Klimapolitik der nächsten Jahre sei. \\\Soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz müssten für alle Menschen Hand in Hand gehen. 'Rückwärtsgewandte Energiepolitik und das Streben nach schnellem Profit durch die Unterstützung von Großkonzernen dürfen nicht unsere Zukunft bestimmen', hieß es in dem Aufruf. \\\Das Thema Klimaschutz spielt im Wahlkampf bisher eine eher untergeordnete Rolle. Es wird vom Thema Migration bestimmt. Zu Beginn des Jahres hatte Fridays for Future Forderungen für Deutschland aufgestellt. Darin verlangen sie die Klimaneutralität sowie den Gasausstieg bis 2035, eine Besteuerung von 'Superreichen' und fossilen Unternehmen sowie jährlich 300.000 Jobs für die Klimawende.





