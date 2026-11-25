Zum Orange Day zieht eine Demonstration durch den Hamburger Osten. Die Polizei berichtet bislang von einem friedlichen Verlauf.

„Schwestern schlagt zurück“ oder „Weder Herd noch Heer“ steht auf den Plakaten. Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich am Mittwochabend vor dem U-Bahnhof Horner Rennbahn getroffen.

Die Demonstration zieht durch den Hamburger Osten. Rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte das „8. März-Bündnis“ für die Demonstration angemeldet. Von der U‑Bahn-Station Horner Rennbahn geht es seit 17.30 Uhr über die Washingtonallee, die Billstedter Hauptstraße und den Schiffbeker Weg bis zum U-Bahnhof Billstedt.

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Dort soll am Ende eine Kundgebung stattfinden. Nach Angaben der Polizei verläuft die Demonstration bislang friedlich. Gegen 22.30 Uhr ist das Ende geplant. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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