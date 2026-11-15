Massendemonstration in Prag: Tschechen zeigen ihren Widerstand gegen die Regierung von Andrej Babiš. Forderungen nach Schutz der öffentlichen Medien dominieren die Debatte um die geplante Finanzierungsreform.

Am vergangenen Sonntag versammelten sich in der tschechischen Hauptstadt Prag Hunderttausende Bürger, um massiven Protest gegen die aktuelle Regierungskohäsion zu demonstrieren. Im Fokus der Kritik stand dabei der Ministerpräsident Andrej Babiš sowie dessen Pläne zur fundamentalen Umgestaltung des öffentlich-rechtlichen Mediensystems. Die Veranstalter warnten davor, dass die Medien des Landes Gefahr liefen, in die Kontrolle rechtskonservativer Kräfte zu geraten, bevor demokratische Kontrollmechanismen ausgehebelt seien.

Umfang und Organisation der Demonstration

Die massive Beteiligung an der Kundgebung verdeutlicht die tiefe Polarisierung in der tschechischen Gesellschaft. Laut Angaben der tschechischen Nachrichtenagentur CTK waren die Zahlen nicht unabhängig überprüfbar, da die Polizei üblicherweise keine eigenen Teilnehmerzählungen für derartige Großveranstaltungen veröffentlicht. Dennoch bestätigten örtliche Medienberichte die überlastete Infrastruktur der Stadt. U-Bahn-Stationen in Prag waren nachweislich mit Tausenden wartenden Personen verstopft, was die visuelle Dokumentation in Onlineportalen die schiere Anzahl der Demonstranten erhellen ließ. Die Organisatoren hatten zuvor mit einer besonders hohen Beteiligung gerechnet, was sich in der realen Darstellung der Massen bestätigte.

Also read Hunderttausende demonstrieren gegen Medienreform in Tschechien

Kernpunkte der geplanten Medienreform

Zentraler Auslöser der Unruhe ist das Gesetzgebungsverfahren zur Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Sender wie der Česká televize und des Český rozhlas. Die Regierungskoalition unter Führung von Babiš plant, die bisherige Rundfunkgebühr abzuschaffen und die Finanzierung künftig direkt aus dem allgemeinen Staatshaushalt zu tätigen. Kritiker befürchten, dass diese strukturelle Änderung die Unabhängigkeit der Medien untergräbt, da die Exekutive so direkten Einfluss auf die Budgets der Nachrichtenanstalten nehmen könnte. Babiš selbst begründet sein Vorgehen damit, es sei unmoralisch und schändlich, Bürger für Inhalte bezahlen zu lassen, die sie nicht nutzen und die gegen die Interessen der Nation gerichtet seien. Er positioniert sich damit als Verteidiger der Steuerzahler gegen etablierte Institutionen.

Advertisement

Politische Motive und Koalitionsinteressen

Agrarneue Mehrheit besteht aus der Partei ANO, der nationalkonservativen Autlerpartei Motoristé sobě und der ultrarechten Kleinpartei Freiheit und Direkte Demokratie (SPD). Es gilt als unumstritten, dass Babiš die treibende Kraft hinter der als Medienreform bezeichneten Maßnahme ist. Beobachter und Politiker wie Otto Eibl sehen in dieser Entwicklung eine gezielte Schwächung der liberal-demokratischen Werte. Die Art und Weise, wie das Gesetzvorhaben Ende Oktober überraschend in die Tagesordnung des Parlaments aufgenommen wurde, hat das Vertrauen in die gute Absicht der Initiatoren nachhaltig beschädigt. Viele Beobachter sehen darin einen Versuch, kritische Berichterstattung über Skandale rund um Babiš und seinen Agrarkonzern Agrofert zu zensieren oder zu marginieren.

Reaktionen der Zivilgesellschaft und Zukunftsausblick

Bereits in der Vorwoche hatten Journalisten landesweite Streiks und Kundgebungen organisiert, um auf die Bedrohung der Pressefreiheit hinzuweisen. Ein junger Bürgeraktivist namens Minář sprach von einem Kampf gegen den Verkauf des Landes an die Regierungskoalition. Die Proteste werden zunehmend zum Symbol für die Verteidigung unabhängiger Institutionen. Trotz des großen Gegenwinds bleibt die Regierung bei ihrer Linie. Alternativen wie eine freiwillige Rundfunkgebühr oder eine Sondersteuer stoßen jedoch auch bei den Koalitionspartnern auf Ablehnung. Die Demonstrationen in Prag zeigen deutlich, dass die Gesellschaft diesen Weg nicht mitgehen wird, was die politische Zukunft der aktuellen Regierungskoalition weiter erschwert.