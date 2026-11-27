Statt Truthahn und Familienidylle erleben zahlreiche Amerikaner einen Thanksgiving-Tag ohne Strom. Virginia, Maryland und Pennsylvania trifft der heftige Sturm besonders hart. Viele Reisende stranden an den Flughäfen.

Statt Truthahn und Familienidylle erleben zahlreiche Amerikaner einen Thanksgiving-Tag ohne Strom. Virginia, Maryland und Pennsylvania trifft der heftige Sturm besonders hart. Viele Reisende stranden an den Flughäfen.

Hunderttausende US-Amerikanerinnen und Amerikaner haben den US-Feiertag Thanksgiving laut einer Webseite teils ohne Strom verbracht. Landesweit waren am frühen Nachmittag US-Ostküstenzeit rund 820.000 Kunden ohne Elektrizität, wie aus Daten der Vor allem in den Bundesstaaten rund um die Hauptstadt Washington meldeten Menschen Stromausfälle: Während in Virginia westlich vom District of Columbia rund 180.000 Kunden keinen Strom hatten, zählte die Webseite in Maryland 175.000 Betroffene.

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Auch Pennsylvania gehörte mit 153.000 Kunden ohne Elektrizität zu den am stärksten betroffenen Bundesstaaten, gefolgt von Missouri mit 120.000. Ein heftiger Sturm fegte am Donnerstag über die Ostküste. Der Nationale Wetterdienst warnte bereits am Vortag aufgrund von starken Winden und heftigem Regenfall vor schweren Auswirkungen. Auf Bildern war zu sehen, wie an Thanksgiving - der amerikanischen Version des Erntedankfestes - Straßen in Virginia überflutet waren.