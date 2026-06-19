Hündin Lu wird zur Blutspenderin und rettet den Französischen Bulldoggen Louis

In einer dramatischen Notsituation rettet eine Hundebesitzerin durch eine spontane Blutspende ihrer Hündin dem kranken Hund einer bekannten Influencerin das Leben. Die Geschichte zeigt Hilfsbereitschaft und den Zusammenhalt in der Hundebesitzer-Community.

Charlotte Würdig ist selbst Mutter von vier Hunden: Lu, Lia, Lola und Linus. Doch einer ihrer Vierbeiner, die Hündin Lu, wurde nun zur Lebensretterin für den Hund Louis der ehemaligen Bachelor-Finalistin Angelina Pannek .

Pannek hatte in großer Sorge um ihren Französischen Bulldoggen-Rüden Louis um Hilfe gebeten, da der 13-jährige Hund an einer schweren Blutarmut litt und dringend eine Bluttransfusion benötigte. In ihrer Instagram-Story hatte sie einen dringenden Aufruf gestartet und nach einem gesunden, mindestens 20 Kilo schweren Spenderhund in Berlin gesucht. Nachbarschaftshilfe kam dann ausgerechnet von einer anderen prominenten Hundebesitzerin: Charlotte Würdig. Pannek hatte Würdig angerufen, ohne wirklich zu hoffen, dass diese sofort losfahren würde.

Doch Würdig machte sich tatsächlich sofort auf den Weg, zusammen mit ihren vier Hunden. Auf Instagram nannte sie ihre Aktion scherzhaft "Die Paw Patrol ist unterwegs", eine Anspielung auf die gleichnamige Kinderserie über Rettungshunde. Bei der Ankunft wurden die Hunde Würdigs auf Eignung als Blutspender getestet. Und es wurde schnell klar: Hündin Lu war ein perfekter Spender.

"Keiner hätte gedacht, dass der erste schon der richtige ist", zeigte sich Pannek später überwältigt. Die Transfusion wurde durchgeführt und Louis Stabilisierung begann. Pannek äußerte sich tief bewegt und voller Bewunderung für Würdigs selbstlosen Einsatz: "Ich kann euch nicht in Worten beschreiben, wie dankbar ich ihr bin. Was ist das für eine Frau, die alles stehen und liegen lässt und kommt.

" Sie würdigte sowohl die rettende Hündin Lu als auch dessen Besitzerin mit den Worten: "Was für ein Hund, wie ihr Frauchen so herzensgut. " Pannek rief ihre zahlreichen Follower zudem auf, Charlotte Würdig für diese außergewöhnliche Tat zu feiern und zu würdigen: "Ich wünsche mir, dass ihr sie alle feiert, drückt und ihr sagt, was sie für eine Granatenfrau ist.

" Die Geschichte zeigt eine eindrucksvolle Solidarität zwischen Hundebesitzern und wie Prominente ihre Reichweite für solche Notsituationen nutzen können, um schnelle Hilfe zu organisieren. Lu, die sonst vielleicht als ganz normales Familienmitglied lebt, wurde durch diese spontane Blutspende zur Heldin für Louis und seine Besitzerin





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