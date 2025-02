Der Indie-Film „Hundreds Of Beavers“ begeistert mit seinem absurden Humor und den spektakulären Stunts. Ryland Brickson Cole Tews, der Hauptdarsteller, übernimmt selbst alle Action-Szenen und erinnert an die legendären Martial-Arts-Meister wie Jackie Chan und Tom Cruise. Der Film ist bereits Kult und wurde von den Nutzern der größten Filmbewertungsplattformen als beste Komödie 2024 und zum achtbesten Film des letzten Jahres gewählt.

Daniel findet die Magie des Kinos darin, dass er begeistert und berührt wird, aber auch ein Stück weit über sich selbst lernt. Ein Hauptdarsteller, der all seine Stunts selbst macht? Das gibt es heute kaum noch. Ryland Brickson Cole Tews tritt in „ Hundreds Of Beavers “ damit gewissermaßen in die Fußstapfen von Jackie Chan – und Tom Cruise.

Die schon vor fünf Jahren abgedrehte Indie-Produktion feierte bereits im Jahr 2022 ihre Weltpremiere und tourte seitdem durch die Lichtspielhäuser dieser Welt. Der Film, der nun auch ins Heimkino kommt, entwickelte sich seitdem zu einem Phänomen, das längst Kultstatus genießt. Nachdem der Film in den USA sowie weiten Teilen der restlichen Welt bereits im Vorjahr startete, wurde er von den Usern der aktuell wohl größten Filmbewertungsplattform als beste Komödie 2024 gekürt – sowie zum achtbesten Film des letzten Jahres gewählt! Damit liegt das irrwitzige Survival-Slapstick-Spektakel noch vor prominenten Titeln wie dem für zehn (!) Oscars nominierten „Everything Everywhere All at Once“. In dem Film sieht man Tews in zahlreichen, abenteuerlichen Szenen, die von Gesichtskirmes bis Body Comedy so ziemlich alles abverlangen, was auf die Lachmuskeln geht. Besonders im furiosen Finale kommt es zu einer abgefahrenen Schlägerei mit einer Truppe besonders aggressiver Biber – mit der wohl auch Jackie Chan höchstpersönlich seine Freude hätte. Auch wie Independent-Filme zum globalen Hit werden und inwiefern Filme wie „Hundreds Of Beavers“ den Vergleich mit Action-Legenden wie Jackie Chan halten, wurden im Gespräch mit uns thematisiert. Tews selbst hat zwar laut eigener Aussage keinen Martial-Arts-Hintergrund, betreibe aber seit jeher viel Sport und wisse daher auch genau, worauf es ankommt, wenn er etwa einen Schlag abbekommt oder spektakulär zu Fall gebracht wird. Die von Tews gespielte Figur, ein Apfelschnapshändler, der sich gezwungenermaßen an der Biberjagd versucht, stolpert nicht nur in zahlreiche vogelwilde Situationen, die ihm von Gesichtskirmes bis Body Comedy so ziemlich alles abverlangen, was auf die Lachmuskeln geht. „Bei dem Jackie-Chan-Ding ging es uns in Wahrheit vor allem darum, dass der Hauptdarsteller auch wirklich alles selbst macht. Die Action, die Stunts, die Comedy. Alles in einem.“





