Hungary's new Prime Minister, Péter Magyar, has announced plans to cut the salaries of politicians, including his own, by over half. The cuts will affect not only the Prime Minister but also other politicians, ministers, state secretaries, deputies, and even mayors. The new government plans to reduce the monthly salary cap for politicians to 3.8 million Forint (approximately 10,500 Euros) and limit the expenses that can be claimed by parliamentarians. The cuts aim to ensure that politicians serve the people during difficult times, rather than simply collecting a salary.

Dicker Gehaltshammer von Ungarns Neu-Ministerpräsident Péter Magyar (45)! Der Politiker greift nach seinem Wahlsieg im April zum Rotstift: Etliche Politikergehälter sollen radikal gekürzt werden – sein eigenes sogar um mehr als die Hälfte.

Das kündigte der Regierungschef in einem Fernsehinterview mit dem Sender RTL Ungarn an. In Zukunft mit Premier-Gehalt und Abgeordneten-Diät nur noch 3,8 Millionen Forint brutto (ca. 10.500 Euro) im Monat kassieren – weniger als die Hälfte von Orbáns zuletzt gemeldetem Monatsgehalt. Doch damit nicht genug. Auch Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete und Bürgermeister müssen sich auf deutlich weniger Geld einstellen.

Selbst Spitzenmanager staatlicher Unternehmen sollen nach den Plänen der neuen Regierung den Gürtel enger schnallen. Magyars Botschaft: In schweren Zeiten sollen Politiker nicht kassieren – sondern dienen. Auch die Kostenpauschalen der Abgeordneten sollen gekappt werden. Bislang konnten Parlamentarier bis zu 7 Millionen Forint (19.500 Euro) im Monat für Sprit, Unterkunft und Mitarbeiter geltend machen.

Damit soll jetzt Schluss sein. Nach Magyars Plan soll die monatliche Obergrenze auf unter 5 Millionen Forint (14.000 Euro) sinken.

Zudem forderte er die Politiker auf, diesen Betrag nicht einmal vollständig auszuschöpfen. Sparpotenzial im Parlament dadurch: Rund 50 Milliarden Forint (139 Millionen Euro). Im Vergleich zum Durchschnittseinkommen ungarischer Arbeitnehmer, das landesweit bei etwa 640.000 Forint (ca. 1630 Euro) brutto pro Monat liegt, sind die Ministergehälter ein Vielfaches höher.

Im internationalen EU-Vergleich des Regierungschef-Gehälter gehörte der ungarische Premier in Relation zum durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen des Landes bisher zu den Spitzenverdienern in Europa.den Sparhammer schwingt, gab es in Deutschland zuletzt Streit um die Diäten. SPD und Grüne wollten die geplante Erhöhung der Abgeordneten-Gehälter stoppen. Die Union stellte sich zunächst quer, gab ihren Übrigens: Würde Friedrich Merz (70, CDU) es seinem ungarischen Kollegen gleichtun, bekäme er statt aktuell 20.675 Euro nur noch knapp 10.000 Euro Kanzlergehalt im Monat.

Zurzeit ist der deutsche Bundeskanzler europaweit der Regierungschef mit dem höchsten Einkünften





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