Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson kehren in das Panem-Universum zurück. Die Premiere von Sunrise on the Reaping bringt das Original-Ensemble zusammen.

Bei der Premiere des Films "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in New York kam ein bedeutender Teil des ursprünglichen Ensembles zusammen, das die Fans über vier Filme hinweg begleitet hatte. Der Regisseur Francis Lawrence organisierte das Wiedersehen seiner früheren Kollegen, um die Geschichte des 16-jährigen Haymitch vorzutragen, die im Mittelpunkt des Prequels steht. Diese Veranstaltung markiert einen besonderen Moment in der Franchise-Geschichte, da viele Schauspieler, die in den früheren Teilen eine zentrale Rolle spielten, erneut gemeinsam auftraten.

Das Original-Ensemble tritt wieder zusammen

Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson sind in dem neuen Film erneut als Katniss Everdeen und Peeta Mellark zu sehen. Dies ist das erste Mal seit der Veröffentlichung von "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2" im Jahr 2015, dass die beiden Schauspieler wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Ihre Rückkehr in die Rolle des legendären Duos ist ein zentrales Element der Veranstaltung und der Handlung des neuen Films, der als Prequel konzipiert ist.

Also read Premiere am Theater Ulm: Abstoßende Szenen in der flamingopinken Welt

Neben den Hauptdarstellern waren auch Elizabeth Banks, Woody Harrelson, Amandla Stenberg, Willow Shields und Jena Malone anwesend. Elizabeth Banks ist den Fans aus den ersten vier Filmen als Effie Trinket bekannt, während Woody Harrelson die Rolle des Mentors Haymitch Abernathy verkörperte. Amandla Stenberg spielte in der Vergangenheit die junge Rue, Willow Shields war als Primrose, die Schwester von Katniss, zu sehen. Jena Malone übernahm die Rolle der Siegerin Johanna Mason in den früheren Teilen der Serie.

Neue Darsteller und die Handlung des Prequels

Im Fokus des neuen Films steht der 16-jährige Haymitch, der von Tom Blyth gespielt wird. Er wird für die 50. Hungerspiele, auch bekannt als Quarter Quell, ausgewählt und trifft in der Arena auf Maysilee Donner, die von Rachel Zegler dargestellt wird. Diese Figur spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des Charakters von Haymitch. Die Darstellung der jungen Jahre von Haymitch bietet einen neuen Einblick in die Vergangenheit der Tribute und die Ereignisse, die ihn zu dem erfahrenen Mentor machen, den die Fans kennen.

Advertisement

Mckenna Grace übernahm ebenfalls eine Doppelrolle im Film. Sie spielt nicht nur Maysilee Donner, sondern auch deren Zwillingsschwester Merrilee. Die Schauspielerin hatte zuvor gegenüber dem Magazin "Us Weekly" erklärt, dass das Buch sehr trostlos und unglaublich traurig sei, und der Film diese Atmosphäre genau widerspiegle. Trotz der düsteren Töne sah sie in der Geschichte eine hoffnungsvolle Botschaft. Francis Lawrence betonte, dass der Roman und der Film ein Aufruf zum Handeln seien.

Hoffnungsvolle Botschaft trotz düsterer Themen

Mckenna Grace wünscht sich, dass das Publikum durch den Film dazu angeregt wird, über ihre Überzeugungen zu sprechen und für sie einzustehen, selbst wenn man jung ist und sich in einer hoffnungslos erscheinenden Situation befindet. Sie betonte, dass sie besonders den Kampfgeist und die Wut von Maysilee auf das Kapitol beeindruckt hatten. Diese emotionale Tiefe soll den Zuschauern helfen, die Tragweite der Ereignisse und die psychologischen Auswirkungen der Hungerspiele besser zu verstehen.

Die Premiere in New York zeigte auch die stilistischen Entscheidungen der Stars. Jennifer Lawrence entschied sich für ein bodenlanges, schwarzes Mantelkleid von Dior, das mit einem weißen Fellkragen und floralen Details verziert war. Josh Hutcherson erschien hingegen in einem schlichten, komplett schwarzen Anzug. Weitere anwesende Gäste und Stars, die bei der Premiere fotografiert wurden, umfassten Elle Fanning, Tom Blyth, Whitney Peak und Joseph Zada. Die Anziehungskraft des Franchises bleibt hoch, da Fans die Rückkehr der bekanntesten Gesichter und die Entdeckung neuer Aspekte der Geschichte mit großer Spannung erwarten.

Ausblick auf die Rezeption des Films

Der Film verspricht, nicht nur Nostalgie bei den alten Fans zu wecken, sondern auch eine neue Generation von Zuschauern anzusprechen. Durch die Fokussierung auf Haymitchs Vorgeschichte wird eine Lücke in der Chronologie der Hungerspiele geschlossen. Die Kombination aus bekannten Charakteren wie Katniss und Peeta sowie den neuen Darstellungen von Haymitch und Maysilee Donner schafft eine Brücke zwischen den früheren Filmen und der Zukunft der Serie. Die Reaktionen der Kritiker und Fans auf die Premiere deuten darauf hin, dass das Prequel einen respektvollen Umgang mit der Materie sucht und gleichzeitig eigene narrative Wege geht.