Hunger Games Prequel: Berlin-Preiere für Sunrise on the Reaping

Berlin feiert die Premiere des neuen Hunger Games Prequels Sunrise on the Reaping. Joseph Zada und Regisseur Francis Lawrence präsentieren den Film im Zoo Palast.

Die Stars des neuen Kino-Blockbusters "Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping" haben am Montagabend in Berlin den neuesten Teil der Filmreihe offiziell präsentiert. Unter dem Jubel hunderter Fans, die zum Teil bereits seit dem Morgen vor dem Kino warteten, traten die Hauptdarsteller Joseph Zada, Mckenna Grace und Whitney Peak gemeinsam mit Regisseur Francis Lawrence und Produzentin Nina Jacobson auf. Der sechste Teil der dystopischen Science-Fiction-Reihe, die auf den Büchern der US-Autorin Suzanne Collins basiert und im Original "The Hunger Games" heißt, wurde 2025 zu einem bedeutenden Teil in Berlin und Umgebung gedreht.

Die Berliner Dreharbeiten und Produktionsdetails

Das Potsdamer Studio ist als Koproduzent in das Projekt eingebunden und hat für die Dreharbeiten maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Das renommierte Studio Babelsberg hat für dieses spezifische Filmprojekt 800.000 Euro Förderung vom Medienboard Berlin-Brandenburg erhalten. Neben den Arbeiten im Studio Babelsberg wurden auch umfangreiche Außenaufnahmen auf dem Tempelhofer Feld in Berlin realisiert, was die visuelle Identität des Films stark prägt.

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Die Hollywood-Ikone Glenn Close schwärmte in einem Video, das sie auch auf Instagram postete, von einem "wunderschönen Sonnenuntergang" auf dem Tempelhofer Feld. Diese Dreharbeiten boten auch zahlreichen deutschen Nachwuchsschauspielern eine einzigartige Gelegenheit vor der Kamera zu stehen. Salimou Thiam aus Bielefeld, einer der jungen Darsteller, berichtete von der besonderen Atmosphäre auf dem Set, die ihn nachhaltig beeindruckt hat.

Erfahrungen der deutschen Schauspieler und Komparsen

Der 20-jährige Salimou Thiam beschreibt die Erfahrungen, die er während der Dreharbeiten sammeln konnte, als einzigartig und unvergesslich. "Das war schon unglaublich. Man kam ans Set und das war eine ganz andere Welt. Und es gab niemanden, der kein Fan der Filmreihe war, da war viel Herzblut mit dabei", sagte er der dpa im Gespräch vor Ort. Seine Worte spiegeln die Begeisterung wider, die unter den lokalen Teilnehmern herrschte und die Professionalität der Produktion unterstreicht.

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Neben den fest angestellten Schauspielern wurden auch tausende Komparsen für die Dreharbeiten im Raum Köln und Duisburg sowie in Berlin-Brandenburg gesucht. Laiendarsteller aus der Region spielten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der massenhaften Szenen, die für die Hungerspiele typisch sind. Diese breite Beteiligung der Bevölkerung zeigt das große Interesse an der Filmreihe und den wirtschaftlichen Nutzen für die lokale Filmindustrie.

Handlung des Prequels und internationale Besetzung

Die "Tribute von Panem"-Reihe spielt in einer düsteren Zukunft, in der Jugendliche aus den armen Distrikten von Panem jährlich bei sogenannten Hungerspielen in einer Arena ums Überleben kämpfen müssen. "Sunrise on the Reaping" ist bereits das zweite Prequel der Saga und handelt von den 50. Hungerspielen, die der junge Haymitch Abernathy, gespielt von Joseph Zada, gewinnt. Diese Handlungsebene bietet neue Einblicke in die Geschichte, die bereits ab 2012 durch die ersten vier Teile die Jennifer Lawrence zur Weltstar machte.

Neben Joseph Zada spielt auch Glenn Close, die bereits als Seneca Crane in früheren Filmen zu sehen war, eine zentrale Rolle. Weitere bekannte Stars wie Ralph Fiennes, Jesse Plemons und Kieran Culkin ergänzen das internationale Ensemble. Die hohe Qualität der Besetzung und die sorgfältige Inszenierung durch Francis Lawrence erwarten die Zuschauer, wenn der Film am 19. November offiziell in die deutschen Kinos kommt.

Die Premiere im Zoo Palast und der Empfang

Die Berlin-Premiere fand im Zoo Palast statt, einem der bekanntesten Kinos der deutschen Hauptstadt. Der australische Hauptdarsteller Joseph Zada erinnerte sich bei der Gelegenheit gern an die Dreharbeiten, zu denen auch einige Familienmitglieder von ihm angereist waren. "Ich liebe Berlin", sagte er der dpa auf dem lila Teppich vor dem Kino. Diese emotionale Bindung unterstreicht die Bedeutung der Stadt für die Produktion und die Schauspieler.

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Die Präsentation des Films wurde von einem enthusiastischen Publikum begleitet, das die Vorfreude auf den Start in den deutschen Kinos klar spürbar machte. Die Kombination aus internationalen Stars, lokalen Drehorten und einer stark erwarteten Handlung macht "Sunrise on the Reaping" zu einem besonderen Event im deutschen Kinokalender. Die Fans freuen sich darauf, die Geschichte der Hungerspiele aus einer neuen Perspektive zu erleben.