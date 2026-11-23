Das Prequel Sunrise on the Reaping startete am 19. November 2026 mit 120 Millionen Dollar in Nordamerika. Die Story um Haymitch erhält hohe Kritikerbewertungen und überzeugt das Publikum.

Das Prequel Sunrise on the Reaping der Hunger Games -Reihe hat bereits in seinem ersten Wochenende seit dem offiziellen Kinostart am 19. November 2026 enorme Zuschauerzahlen erzielt. Der Film spielt 24 Jahre vor der Geschichte von Katniss Everdeen und beleuchtet die tragische Vergangenheit von Haymitch Abernathy. Mit 120 Millionen Dollar an den Kinokassen in den USA und Kanada gehört das dystopische Prequel zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen des Jahres 2026 in Nordamerika.

Boxoffice-Erfolge und historische Meilensteine

Die finanziellen Leistungen des Films sind bemerkenswert und unterstreichen die anhaltende Popularität des Franchise. Mit dem erzielten Umsatz knackte das Prequel die magische Marke von 100 Millionen Dollar und gehört damit zu einer exklusiven Gruppe von nur fünf Filmen in diesem Jahr, die diese Schwelle überschritten haben. Dieser Start steht in einem scharfen Kontrast zu früheren Produktionen innerhalb der Saga, die weniger erfolgreich abschnitten. So musste das zuvor erschienene Prequel Sunrise on the Reaping im Jahr 2023 mit einem eingeschränkteren Einspielergebnis von 44 Millionen Dollar auskommen. Der aktuelle Erfolg deutet darauf hin, dass das neueste Prequel an die massiven Erfolge seiner Vorgänger anknüpfen und sich als Kassenschlager etablieren wird.

Also read Sunrise on the Reaping: Francis Lawrence und Nina Jacobson im Interview

Die Story der 50. Hungerspiele

Die Handlung konzentriert sich auf den zentralen Charakter Haymitch Abernathy und seine Erfahrungen in der tödlichen Arena von Panem. Der Film stellt die Frage, was passiert, wenn die Anzahl der Tribute in den Spielen verdoppelt wird. An seinem 16. Geburtstag wird Haymitch als einer von insgesamt 48 Tributaren in die Arena geschickt, was ihn in eine extrem gefährliche Lage bringt. Diese spezifische Veranstaltung entspricht den sogenannten 50. Hungerspielen, auch bekannt als Jubiläum, bei denen die Teilnehmerzahl im Vergleich zu den normalen Spielen auf das Doppelte erhöht wird. Haymitch muss sich in dieser Phase gegen die doppelte Anzahl an Gegnerinnen und Gegnern durchsetzen, was einen dramatischen Kampf ums Überleben auslöst. Dieser Konflikt kostet nicht nur zahlreiche Opfer, sondern formt auch psychologisch den Charakter des Protagonisten für die Zukunft.

Advertisement

Kritiken und Publikumsmeinungen

Neben den finanziellen Erfolgen spricht sich auch die Kritikerszene positiv über das Prequel aus. Zumindest seitens des allgemeinen Publikums zeichnen sich hohe Bewertungsscores ab, die einen positiven Trend signalisieren. Der Audience-Score auf relevanten Bewertungsplattformen erreichte einen Franchise-Rekord, da kein anderer Tribut-von-Panem-Film zuvor eine derart hohe Bewertung erzielt hat. Die Rezensionen der Zuschauerinnen und Zuschauer fallen überwiegend sehr positiv aus und loben insbesondere die schauspielerische Leistung. Der Hauptdarsteller Joseph Zada wurde für seine Darstellung von Haymitch mit höchsten Lobpreisungen bedacht und erhielt diverse Hinweise auf die Notwendigkeit von Auszeichnungen. Viele Betrachter hoben die emotionale Tiefe der Geschichte hervor, die Freud und Leid auf engem Raum vereint und beim Publikum einen starken emotionalen Eindruck hinterlässt.

Verfügbarkeit in deutschen Kinos

Für interessierte Kinobesucher in Deutschland besteht nun die Möglichkeit, den Film im Originalkontext zu erleben. Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping ist seit dem 19. November 2026 in allen deutschen Kinos zu sehen. Der Starttermin fiel auf den 19. November 2026, was einer breiten Öffentlichkeit ermöglichte, der faszinierenden Vorgeschichte nachzugehen. Die Kombination aus historischem Setting, psychologischer Tiefe und actiongeladenen Sequenzen hat dazu beigetragen, dass sich der Film als Publikumsmagnet etabliert hat. Fans der weltweit gefeierten Serie können nun die Entwicklungen nachvollziehen, die den späteren Helden der Saga zu der Figur machten, die sie heute kennen und lieben.