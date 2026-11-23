Die Namen in Sunrise on the Reaping verraten viel über Kapitol und Distrikte. Von Caesar bis Haymitch zeigt Collins, wie viel Worldbuilding in Panem steckt.

Die Welt von Panem lebt nicht nur von ikonischen Figuren wie Katniss, Peeta und Gale, sondern auch von Namen, die sofort im Kopf bleiben. Im Prequel Sunrise on the Reaping rücken nun neue Charaktere in den Fokus, deren Namen in die Welt von Panem passen. Wie unterschiedlich das Kapitol und die Distrikte ticken, zeigen vor allem diese Namen, die mehr über die Figuren verraten als zunächst angenommen.

Nach Angaben der Redaktion lassen sich an 14 Beispielen gut erkennen, wie viel Worldbuilding in einem einzigen Namen stecken kann. Autorin Suzanne Collins hat diese Kunst nach dieser Lesart bis zur Perfektion getrieben, denn jeder Name trägt eine Bedeutung, die über die Handlung hinausweist.

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Kapitol-Namen zeigen Machtanspruch und Rom-Bezug

Die Kapitol-Figuren tragen Namen mit deutlichem Bezug zur römischen Antike, um ihre gesellschaftliche Überlegenheit zu unterstreichen. Caesar Flickerman trägt vor allem einen Vornamen, der sofort an Julius Caesar und die Machtstrukturen des alten Roms erinnert.

Das Kapitol inszeniert die Hungerspiele wie moderne Gladiatorenkämpfe, und Caesar Flickerman tritt dabei als charismatischer Showmaster auf, der Gewalt in Unterhaltung verwandelt. Sein Nachname klingt nach flackernden Bildschirmen und der für Panem typischen Dauerinszenierung. Collins zeigt damit, wie stark das Kapitol von antiker Herrschaft und medialer Manipulation geprägt ist.

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Auch der Name Drusilla hat einen Rom-Bezug und wirkt so elitär wie abgehoben. Beim Doppel-L schwingt zudem etwas Kaltes mit, was an die Figur Cruella De Vil erinnert. Collins verweist mit diesem Namen auf die Dekadenz der Kapitolbewohner, die sich emotional weit von den Distrikten entfernt haben.

Effie und Haymitch: Namen als Hinweise auf den Charakter

Effie Trinket ist Kapitolbewohnerin, wirkt aber deutlich verspielter als ihre Umgebung. Ihr Name ist die Kurzform von Euphemia und bedeutet sinngemäß guter Ruf, was zu einer Frau passt, die anfangs völlig in den Regeln und Ritualen des Kapitols aufgeht.

Effie Trinket versucht, gute Manieren und Perfektion auszustrahlen. Erst später erkennt sie die Grausamkeit hinter den Spielen und sympathisiert mit Haymitch Abernathy und der Revolution, weil sie jedes Jahr mit ansehen muss, wie sehr ihre Tribute aus Distrikt 12 leiden. Collins gab ihr diesen Namen, um ihr großes Herz unter dem oberflächlichen Glanz des Kapitols sichtbar zu machen.

Der Name Haymitch klingt kompliziert, wirkt mit seinen vielen Vokalen aber sympathisch, und genau das passt zu seinem vielschichtigen Charakter. Haymitch Abernathy gewann die 50. Hungerspiele, verlor danach jedoch alles und betäubte seinen Schmerz jahrelang mit Alkohol. Sein Name wirkt bodenständig und grenzt ihn klar von den Kapitol-Figuren ab.

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Distrikt-Namen und Foreshadowing durch Ampere Latier

Der Name Ampere Latier verweist auf die physikalische Maßeinheit für elektrische Stromstärke und deutet damit auf die Rolle der Familie als technisches Genie hin. Ampere stammt aus Distrikt 3, der für Technologie und Elektronik steht, und wird als Sohn von Beetee Latier vorgestellt.

Der Name verweist außerdem auf den Plan der Latiers, die Arena durch einen Stromschlag lahmzulegen. Beetee gewann in der Reihe Tribute von Panem nicht nur seine eigenen Hungerspiele mit einer elektrischen Falle, sondern manipulierte auch in späteren Spielen die Arenen, weil Elektrizität sein Mittel der Wahl ist. Der Name des Sohnes wirkt daher wie ein Foreshadowing auf diese Rolle.

Auch Leonore trägt einen Namen, der sanfter und klassischer klingt als viele andere Figuren. Leonore bedeutet sinngemäß die Strahlende, und ihr Zweitname Dove, also Taube(ngrau), verstärkt das Bild von Frieden und Zerbrechlichkeit. Das passt zu den Covey, die Musik, Kunst, Freude und Menschlichkeit nach Distrikt 12 bringen.

Zudem wirken viele jüngere Figuren aus Distrikt 12 mit Namen, die emotionaler und wärmer klingen als die kontrollierten Kapitol-Namen. Louella steht in Sunrise on the Reaping für die ewige Kindheit und die extreme Verletzlichkeit der minderjährigen Tribute. Joseph Zada spielt den jungen Haymitch Abernathy, und Mckenna Grace sowie Whitney Peak gehören zu den Darstellerinnen, deren Panem-Wissen in einem Video überprüft wird.