Neuer Hunger Spiele Film zeigt jungen Haymitch in den 50. Spielen. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Woody Harrelson kehren zurück. Details zu Cast und Story.

Der sechste Kinofilm der dystopischen Reihe, betitelt als Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping, taucht tief in die Vorgeschichte der Welt von Panem ein. Die Handlung spielt exakt 24 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films aus dem Jahr 2012. Im Fokus steht dabei eine zentrale Figur, die den Fans bereits bestens vertraut ist: der junge Haymitch Abernathy. Dieser character spielt später die entscheidende Rolle als Mentor von Katniss Everdeen und Peeta Mellark in den Kämpfen um das Überleben der Distrikte.

Die 50. Spiele und das Jubel-Jubiläum

Die 50. Hungerspiele sind von besonderer Bedeutung, da es sich um ein sogenanntes Jubel-Jubiläum handelt. Das Kapitol zelebriert dieses Ereignis alle 25 Jahre mit besonderer Grausamkeit. Für diese Ausgabe gelten abweichende Regeln: Jeder der zwölf Distrikte muss doppelt so viele Jugendliche entsenden wie üblich. Statt der sonst üblichen 24 Teilnehmer kämpfen nun insgesamt 48 Tribute um ihr Leben in der Arena.

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Haymitch lebt im ärmlichen Distrikt 12 und träumt von einer gemeinsamen Zukunft mit seiner Freundin Lenore Dove Baird. Beide werden ausgewählt, an den Spielen teilzunehmen. Die Erfahrungen dieser 50. Runde hinterlassen tiefe psychologische Spuren bei Haymitch, was seinen späteren Weg als Mentor und Mitstreiter der Rebellion maßgeblich prägt. Die Spiele sind inzwischen zu einer aufwendig inszenierten Fernsehshow geworden, die aufwendige Kostüme und spektakuläre Kulissen nutzt.

Bekannte Stars kehren in die Rolle zurück

Der Cast des Films bringt zahlreiche Wiedersehen mit sich. Jennifer Lawrence, 36, ist als Katniss Everdeen wieder mit von der Partie. Auch Josh Hutcherson, 34, übernimmt erneut die Rolle des Peeta Mellark. Woody Harrelson kehrt als der ältere Haymitch Abernathy zurück, sodass die Figur in beiden Lebensphasen im Film präsent ist. Diese Konstanz bietet Fans eine direkte Verbindung zu den vorherigen vier Teilen der Reihe.

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Neben den etablierten Hauptdarstlern sind auch neue Gesichter im Film zu sehen. Jesse Plemons, 38, schlüpft in die Rolle des Plutarch Heavensbee. Maya Hawke, 28, ist als junge Stylistin Effie Trinket zu sehen. Die spätere extravagante Begleiterin der Tribute wurde in den Originalfilmen von Elizabeth Banks gespielt. Die Besetzung verdeutlicht die Verknüpfung der verschiedenen zeitlichen Ebenen der Franchise-Geschichte.

Regie und Produktion des Films

Auf dem Regiestuhl sitzt erneut Francis Lawrence, 55. Er führte bereits bei Catching Fire, den beiden Mockingjay-Filmen und The Ballad of Songbirds & Snakes Regie. Die Dreharbeiten fanden unter anderem im Berliner Olympiastadion statt. Die monumentale Architektur des Stadions passte besonders gut in die dystopische Welt von Panem und unterstützte die visuelle Präsentation des Kapitals.

Der Film basiert auf dem fünften Roman von Suzanne Collins, 64. Das Buch erschien im März 2025 unter dem deutschen Titel Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an. Der Vorgängerfilm The Ballad of Songbirds & Snakes kam 2023 in die Kinos. Er zeigte die Geschichte des jungen Coriolanus Snow, gespielt von Tom Blyth, 28. Die Erzählstruktur von Sunrise on the Reaping ergänzt diese Chronologie nahtlos.

Zukunft der Filmreihe nach Teil sechs

Ob die erfolgreiche Kinoreihe nach diesem sechsten Teil fortgesetzt wird, ist aktuell noch unklar. Ein siebter Film wurde bisher noch nicht offiziell angekündigt. Die Fragen nach der Fortsetzung der Geschichte sind daher offen. Regisseur Francis Lawrence zeigte sich jedoch grundsätzlich interessiert an weiteren Geschichten aus der Welt von Panem.

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Die Inszenierung der Spiele hat sich im Vergleich zum ersten Film deutlich gewandelt. Während die Spiele damals noch vergleichsweise rudimentär organisiert waren, sind sie heute zu einer hochkomplexen Unterhaltungsmaschinerie geworden. Prunkvolle Kostüme und eine ausgefeilte Show gehören längst zum Standard. Diese Entwicklung spiegelt die Machtverhältnisse im Reich wider, die sich über die 24 Jahre zwischen den Ereignissen deutlich konsolidiert haben.