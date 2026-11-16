Hunter Bigham: Opfer von Social-Media-Betrug mit eigenen Fotos

Der Amerikaner Hunter Bigham wurde zum Opfer von Dating-Betrügern, die seine Fotos für 117 Fake-Profile nutzten. Opfer weltweit verloren rund 1,4 Millionen Dollar, während Bigham selbst juristisch reagiert.

Der amerikanische Vertriebsmitarbeiter Hunter Bigham aus Tupelo im Bundesstaat Mississippi lebt ein scheinbar perfektes Leben. Er ist glücklich mit seiner Frau verheiratet, hat drei Kinder und teilt seine Familie auf den sozialen Medien. Doch diese öffentlichen Fotos wurden von Kriminellen gestohlen und jahrelang missbraucht. Unbekannte Täter nutzten sein Bildmaterial, um hunderte gefälschte Profile auf Facebook zu erstellen. Damit lockten sie Frauen und Männer in Fallen, um sie finanziell zu ruinieren. Bigham selbst erfuhr lange nichts von den Taten, bis verzweifelte Opfer seinen echten Namen im Internet fanden.

Fake Profile und Identitätsdiebstahl im Internet

Hunter Bigham wurde zur unwissentlichen Hauptfigur eines internationalen Betrugsnetzes, das seit etwa acht Jahren operiert. Die Betrüger gaben sich in den gefälschten Profilen als verschiedene Charaktere aus. Mal präsentierten sie sich als verwitweter Erdölgeologe aus Houston, mal als spanischer Agent oder als Arbeiter auf einer Ölplattform. Das Nachrichtenbüro AP zählte allein 117 unterschiedliche Facebook-Profile, die das Bild von Hunter Bigham verwendeten. Die Identität des echten Mannes aus Tupelo diente als Deckungsmantel für eine organisierte Gaunerbande, die digital agierte. Das Ausmaß des finanziellen Schadens ist schwer zu beziffern, aber die Zahl der Profile zeigt die systematische Natur der Straftat.

Also read WDR: Drei Magazine fallen 2027 der Kür zum Opfer

Finanzielle Schäden und emotionale Traumata der Opfer

Die Opfer von Hunters Fotos waren weltweit verstreut und litten unter schweren finanziellen und emotionalen Verlusten. Hunter Bigham schätzt den Gesamtschaden auf rund 1,4 Millionen Dollar. Die Opfer befanden sich in Südamerika, Europa und Asien. Die Interaktion zwischen den Tätern und den Geschädigten war intensiv und emotional aufgeladen. Zeitweise kontaktierten bis zu 15 Opfer Bigham täglich. Sie waren wütend, verzweifelt und suchten nach Antworten. Ein Opfer, das 600.000 Dollar verloren hatte, drohte Bigham, die Karriere seines Sohnes zu zerstören. Eine andere Frau griff Bigham auf der Straße an, als er mit seiner Familie spazieren ging. Noch eine andere Reisete ihm bis in seinen Frankreich-Urlaub nach, um zu prüfen, ob er echt war.

Hunter Bigham als unschuldiger Mittäter in der Krise

Für Hunter Bigham bedeutete die Aufdeckung der Profiles einen massiven Eingriff in sein Privatleben. Er fühlte sich verpflichtet, jedem Opfer zu antworten und Erklärungen abzugeben. Er betonte immer wieder, dass er nicht der Täter, sondern ebenso ein Opfer sei. Seine Familie war direkt von der Gewalt und der Verzweiflung der Geschädigten betroffen. Die psychische Belastung war enorm, da er gezwungen war, seine private Identität im Internet zu schützen und gleichzeitig die Wahrheit zu kommunizieren. Er postete selbst Bilder von sich, um zu zeigen, dass er mit seiner Familie in Tupelo lebt. Dennoch blieb er der Hauptansprechpartner für die wütenden Community-Mitglieder, die nach Gerechtigkeit schrien.

Advertisement

Kritik an Tech-Konzernen und rechtliche Schritte

Bigham äußert scharfe Kritik an den sozialen Netzwerken, insbesondere Facebook. Er ist der Ansicht, dass die Plattformen zu wenig gegen diese Betrugsruinen tun, obwohl die technische Möglichkeit bestünde. Er erklärte, dass Facebook den Betrug bereits heute stoppen könnte. Der Mutterkonzern von Facebook versicherte gegenüber der AP, dass Fake-Profile rigoros enttarnt und gelöscht würden. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 seien bereits mehr als 179 Millionen Konten, Seiten und Gruppen entfernt worden. Trotz dieser Zahlen blieben neue Profile von Hunter Bigham auftauchen. Er meldete jedes einzelne gefälschte Profil. Einige wurden gelöscht, doch andere erschienen sofort wieder. Die Langlebigkeit der Profiles zeigt die Schwächen der Moderation.

Erstatterstattung beim FBI und offene Fahndung

Um der Situation entgegenzuwirken, hat Hunter Bigham offiziell Anzeige beim FBI erstattet. Die Ermittlungen sollen nun klären, wer hinter den 117 Profilen steckt. Bisher sind die Betrüger nicht ausfindig gemacht worden. Die Fahndung steht vor der Herausforderung, die digitalen Spuren international zu verfolgen. Bigham bleibt weiterhin öffentlich präsent, um über seine Erfahrung zu berichten. Er will auf die Sicherheitslücken in den sozialen Medien aufmerksam machen. Seine Geschichte dient als Warnung für andere Nutzer, die ihre Bilder im Internet teilen. Die Suche nach den Tätern dauert an, während die Opfer weiterhin mit den Folgen des Schadens kämpfen.