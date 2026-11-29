Die kultigen Wellington-Stiefel der britischen Marke Hunter sind nicht nur für Regenwetter gedacht. Seit 1856 stehen sie für Funktionalität und britischen Stil und werden heute auch bei schönem Wetter als modisches Statement getragen.

denken wahrscheinlich viele sofort an Regen, Matsch und Pfützen. Aber vergessen Sie das Wetter mal für einen Moment. Im Herbst 2026 avancieren die kultigen Gummistiefel der britischen MarkeDas Mode ll "Wellington" – oder auch "Wellies" – war schon immer ein Synonym für britischen Stil.

Und wenn Regen zwar die perfekte Ausrede ist, muss man längst nicht mehr auf schlechtes Wetter warten, um sie anzuziehen. Im Gegenteil – der Clou ist, sie genau dann zu tragen, wenn man sie eigentlich gar nicht braucht. Hunter wurde 1856 in Schottland gegründet – von Henry Lee Norris, einem amerikanischen Unternehmer, der die North British Rubber Company ins Leben rief, um strapazierfähige Gummistiefel herzustellen. Das Design ist bewusst schlicht gehalten, die Funktionalität dafür umso überzeugender.

Advertisement

Sie halten die Füße trocken und verleihen jedem Outfit eine subtile Note britischer Coolness. Nach Jahrzehnten zwischen Landleben, Krieg und Industrie eroberte die Marke schließlich auch die Herzen der britischen Königsfamilie. Von Queen Elisabeth II. über: Sie alle zeigten sich als Fans jener Boots. Heute aber sind die Gummistiefel längst nicht mehr auf die Royals beschränkt; man sieht sie überall auf den Straßen.