Hurricane Festival 2026: 30-jähriges Jubiläum mit hochkarätigem Line-up und umfassenden Besucherinfos

Das Hurricane Festival 2026 findet vom 19. bis 21. Juni in Scheeßel statt und feiert sein 30-jähriges Bestehen. Das Line-up umfasst internationale Größen wie Twenty One Pilots, Florence + The Machine, The Offspring und Billy Talent. Wichtige Hinweise zu Tickets, Camping, Anreise und möglichen Wetterextremen.

Das Hurricane Festival feiert 2026 sein 30-jähriges Jubiläum . Vom 19. bis 21. Juni verwandelt sich der Eichenring in Scheeßel wieder in ein musikalisches Epizentrum, das Rock, Pop, Hip-Hop und Elektronik vereint.

Über drei Tage strömen zehntausende Besucher auf das Gelände zwischen Hamburg und Bremen, um ein vielfältiges Line-up zu erleben. Die Organisation legt besonderen Wert auf klare Strukturen, von der Anreise über Camping bis zu den Sicherheitsvorschriften. Bereits im Vorfeld gibt es wichtige Informationen, die Besuchern helfen, den Aufenthalt optimal zu planen. Wetterbedingungen können in diesem Sommer extrem sein, daher sind Vorbereitungen auf Hitze und mögliche Unwetter unerlässlich.

Das Festival hat sich über die Jahre als eines der größten und bestorganisierten in Deutschland etabliert, mit besonderem Fokus auf Umweltbewusstsein und Besucherkomfort. Die Zonierung des Campingbereichs, getrennte Parkflächen und umfangreiche Services wie Schließfächer oder vorbestellbare Campingartikel sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Trotzdem bleibt die Atmosphäre rebellisch und kreativ, geprägt von der Musik und der Gemeinschaft der Fans





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