Hurricanes erzwingen Ausgleich in der Stanley-Cup-Finalserie gegen Vegas

Carolina Hurricanes gleichen nach 0:2-Rückstand und einem 4:3-Sieg nach Verlängerung die Stanley-Cup-Finalserie gegen die Vegas Golden Knights zum 1:1 aus. Matchwinner Seth Jarvis beschert den Gastgebern den wichtigen Heimsieg.

Die Carolina Hurricanes haben in der Nacht zum Freitag eine beeindruckende Aufholjagd in den Stanley-Cup-Finals hingelegt. Im zweiten Spiel der Best-of-Seven-Serie gegen die Vegas Golden Knights gelang den Hausherren aus Raleigh ein 4:3-Sieg nach Verlängerung, womit sie den Serienausgleich zum 1:1 erzielten.

Dabei lag das Team lange Zeit mit 0:2 zurück, ehe eine furiose Aufholjagd im Schlussdrittel die Partie kippen ließ. Der Siegtreffer fiel in der vierten Minute der Verlängerung durch Seth Jarvis in Überzahl, nachdem Vegas' Nikita Nesterov eine Zeitstrafe wegen Beinstellens erhalten hatte. Jarvis krönte seine starke Leistung mit einem präzisen Schlagschuss ins rechte obere Toreck. Es sei das beste Gefühl der Welt, jubelte der 22-jährige Angreifer nach dem Spiel.

Die Gastgeber zeigten Moral, nachdem sie im ersten Duell mit 4:5 unterlegen waren. Das Spiel begann vielversprechend für die Golden Knights, die nach zwei Dritteln mit 2:0 in Führung lagen. Jonathan Marchessault und Chandler Stephenson hatten die Tore für das Team aus Nevada erzielt. Carolina wirkte über weite Strecken gehemmt und fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste.

Im Mittelabschnitt vergaben die Hurricanes sogar zwei Überzahlspiele, was die Stimmung im PNC Arena deutlich dämpfte. Doch im Schlussdrittel drehte sich das Blatt komplett. Ein kapitaler Fehler von Vegas-Verteidiger Brayden McNabb ermöglichte Logan Stankoven den Anschlusstreffer zum 1:2. Der Puck sprang nach einem missglückten Pass genau in den Lauf des Stürmers, der trocken einschob.

Nur knapp zweieinhalb Minuten später gelang Mark Jankowski der Ausgleich, als er eine Hereingabe von Sebastian Aho unhaltbar abfälschte. Die zuvor stille Arena explodierte, als Jordan Staal mit einem Bauerntrick das 3:2 erzielte. Der Kapitän der Hurricanes hatte sich durch die Beine von Vegas-Goalie Adin Hill geschoben. Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn Mark Stone traf nach einem Konter zum 3:3 und erzwang die Verlängerung.

Die Overtime bot Hochspannung pur. Beide Teams hatten Chancen, doch es war Seth Jarvis, der mit seinem kraftvollen Schuss für die Entscheidung sorgte. Trainer Rod Brind'Amour zeigte sich stolz auf die Reaktion seiner Mannschaft. Wir haben nie aufgehört zu glauben, auch wenn es zwischenzeitlich schwer war, betonte der Coach.

Die Serie reist nun nach Nevada, wo am Sonntag das dritte Spiel angepfiffen wird. Für die Golden Knights war die Niederlage besonders bitter, da sie die Partie bis zur Mitte des Schlussdrittels kontrolliert hatten. Trainer Bruce Cassidy bemängelte vor allem die mangelnde Disziplin in der entscheidenden Phase. Wir müssen die Strafen vermeiden, die uns in der Verlängerung das Genick gebrochen haben, sagte er.

Die Serie bleibt also offen, und beide Teams wissen um die Bedeutung des nächsten Spiels. Wer zuerst vier Siege auf dem Konto hat, holt den begehrten Stanley Cup, der als wichtigste Trophäe im nordamerikanischen Eishockey gilt. Die Hurricanes hoffen, den Schwung aus diesem dramatischen Sieg mitzunehmen, während die Golden Knights ihre Hausaufgaben machen müssen, um die Serie wieder zu ihren Gunsten zu drehen





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