Hurricanes erzwingen Overtime-Sieg gegen Golden Knights und gleichen Finalserie aus

Carolina Hurricanes besiegen Vegas Golden Knights mit 4:3 nach Verlängerung in Spiel zwei der Stanley-Cup-Finalserie. Seth Jarvis erzielt den Siegtreffer. Serie nun 1:1.

Die Carolina Hurricanes haben mit einer beeindruckenden Aufholjagd in der Finalserie um den Stanley Cup der nordamerikanischen Eishockey liga NHL zurückgeschlagen. In der Nacht auf Freitag deutscher Zeit besiegten sie die Vegas Golden Knights mit 4:3 nach Verlängerung und glichen damit die Best-of-seven-Serie zum 1:1 aus.

Bereits im ersten Spiel hatten die Golden Knights mit 5:4 gewonnen, doch diesmal zeigten die Hurricanes, warum sie als bestes Team der Eastern Conference in die Playoffs gegangen sind. Nach einem 0:2-Rückstand nach dem zweiten Drittel drehten sie im Schlussabschnitt auf und erzwangen die Verlängerung, in der Seth Jarvis mit seinem Siegtreffer zum Helden wurde. Jarvis zeigte sich nach dem Spiel begeistert von der Moral seiner Mannschaft: 'Wir haben unsere Emotionen hervorragend im Griff gehabt.

Ich glaube, wir haben uns nie zu sehr mitreißen lassen, sind nie zu sehr in ein Tief gefallen, sondern haben einfach weitergemacht. Und genau das liebe ich an dieser Mannschaft - wir kommen immer wieder zurück.

' Diese Einstellung war entscheidend, denn die Golden Knights, die als viertbestes Team der Western Conference ins Finale eingezogen sind, hatten die Partie lange unter Kontrolle. Doch Carolina, das zu Hause im PNC Arena spielte, nutzte die Gunst der Stunde und zeigte, dass sie in dieser Serie noch nicht aufgegeben haben. Die Geschichte der beiden Teams könnte unterschiedlicher kaum sein.

Während die Hurricanes bereits 2006 den Stanley Cup gewannen und eine traditionsreiche Franchise sind, wurden die Golden Knights erst 2018 gegründet und stehen bereits zum dritten Mal im Finale. 2023 gelang ihnen der Triumph, und nun streben sie nach dem zweiten Titel in vier Jahren. Die Serie verspricht weiterhin Spannung, denn beide Teams haben ihre Stärken gezeigt: Vegas mit seiner physischen Spielweise und Carolina mit schnellem, kreativem Eishockey.

Das dritte Spiel findet in der Nacht auf Sonntag deutscher Zeit statt, dann haben die Golden Knights erstmals Heimrecht. Es wird erwartet, dass sie vor heimischem Publikum noch stärker auftreten werden. Die Hurricanes müssen ihre Leistung bestätigen, wenn sie die Serie zu ihren Gunsten drehen wollen. Experten sehen die Serie weiterhin offen, da beide Mannschaften auf Augenhöhe agieren.

Die nächsten Partien werden zeigen, ob Carolina den Schwung aus diesem Sieg mitnehmen kann oder ob Vegas seine Dominanz zurückerobert. Die Bedeutung dieses Spiels für die Hurricanes kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Nach einer starken regulären Saison, in der sie die Metropolitan Division gewannen, standen sie im Finale gegen ein Team, das in den Playoffs einige Überraschungen bereitet hatte. Der Overtime-Sieg gibt ihnen neues Selbstvertrauen, und die Fans in Raleigh feierten die Mannschaft ausgiebig.

Die Spieler wissen jedoch, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt. Der Weg zum Stanley Cup ist lang und beschwerlich, und die Golden Knights werden alles daran setzen, den Heimvorteil in Spiel drei zu nutzen. Die Hurricanes müssen ihre Defensive stabilisieren und Torhüter Frederik Andersen unterstützen, der im zweiten Drittel einige starke Paraden zeigen musste. Auf der anderen Seite sucht Vegas nach Wegen, die Abwehr von Carolina zu durchbrechen, die im dritten Drittel zeitweise überfordert wirkte.

Das Trainerteam um Rod Brind'Amour wird die taktischen Anpassungen vornehmen, um die Serie zu dominieren. Die Vorfreude auf das nächste Spiel ist riesig, und die Eishockeywelt blickt gespannt nach Nevada, wo die Golden Knights ihre Chance auf die erneute Führung suchen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Serie zu einem klassischen Duell entwickelt oder ob ein Team die Oberhand gewinnt. Die kommenden Tage werden die Antwort liefern





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