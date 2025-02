Hürzelers Brighton besiegt Chelsea nach peinlicher Niederlage

Der ehemalige FC St. Pauli Trainer Fabian Hürzeler führt Brighton nach einer historischen Pleite zurück in die Erfolgsspur und besiegt Chelsea zweimal in Folge.

Fabian Hürzeler , der ehemalige Trainer des FC St. Pauli, erlebt in der Premier League einen bemerkenswerten Erfolg . Nachdem er mit Brighton and Hove Albion vor wenigen Tagen eine der höchsten Pleiten in der Vereinsgeschichte erlitten hatte, besiegte seine Mannschaft den FC Chelsea gleich zweimal.

Die 0:7-Niederlage gegen Nottingham Forest vor zwei Wochen war für Brighton die höchste Pflichtspielniederlage seit fast 70 Jahren und eine der schwärzesten Niederlagen in der Premier League-Geschichte. Hürzeler hatte sich nach dem Spiel mit der Hoffnung gezeigt, Lösungen für die Krise zu finden. Diese Lösungen scheinen gefunden worden zu sein, denn Brighton hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Serie an Ergebnissen gegen Topteams der Premier League erzielt. Neben dem 3:0 gegen Chelsea gab es zwei 1:1-Unentschieden gegen Arsenal, einen 2:1-Sieg gegen Manchester City sowie zwei Siege gegen Manchester United (2:1 zu Hause und 3:1 im Old Trafford). Der Schlüssel zum Erfolg sind laut Hürzeler Intensität und die richtige Umsetzung des Spielplans. Die Seagulls spielten kompakt gegen Chelsea und zeigten eine beeindruckende Intensität, die ihnen den Sieg bescherte. Hürzeler lobte insbesondere die Leistung seines Torhüters Bart Verbruggen, der einen Fehler aus dem vorherigen Spiel korrigierte und einen wichtigen Assist für den Führungstreffer von Kaoru Mitoma lieferte. Mit dem Sieg gegen Chelsea klettert Brighton in der Premier-League-Tabelle auf Platz acht und verkürzt den Rückstand auf die Europapokalplätze auf vier Punkte. Die nächste Herausforderung für die Seagulls ist das Auswärtsspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht FC Southampton am kommenden Wochenende. Im Achtelfinale des FA Cups geht es Anfang März auswärts bei Newcastle United um den Einzug in die nächste Runde





