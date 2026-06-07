Hussein Hält sich mit Millisekunden in der Luft - Einreise-Drama forstigt Vorfreude auf WM 2026

Vom Wait-and-Watch bis zur Verweigerung: Die irakische Fußball-Nationalmannschaft muss vor der Weltmeisterschaft in den USA mit einer Reihe von behördlichen Hürden kämpfen, während ihre Chancen auf dem Spielfeld weiterhin höchste Aufmerksamkeit erzeugen.

Einreise-Chaos bei WM-Teilnehmer Irak . Nationalstürmer Aymen Hussein (30) schoss Anfang April das entscheidende Tor für den Irak im Playoff-Spiel gegen Bolivien. Damit löste der Irak als 48. und letztes Team sein.

Bei seiner Einreise in die USA wurde Hussein stundenlang von den Behörden festgehalten. Wie ein Vertreter des irakischen Olympischen Komitees, der dem Team nahesteht, berichtet, musste der Angreifer nach seiner Ankunft am Flughafen O'Hare in Chicago fast sieben Stunden lang Verhöre über sich ergehen lassen. Angeblich wurde dabei auch Husseins Mobiltelefon kontrolliert. Erst nach stundenlangen Befragungen durfte der Torjäger schließlich einreisen.

Für einen anderen Teamangehörigen nahm die Reise jedoch ein deutlich härteres Ende. Der Fotograf der irakischen Nationalmannschaft, Talal Salah, soll demnach sogar mehr als zehn Stunden festgehalten worden sein. Auch sein Handy soll überprüft worden sein. Anschließend verweigerten ihm die US-Behörden die Einreise komplett.

Für den Irak ist die bevorstehende Weltmeisterschaft etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal seit 40 Jahren steht das Land wieder auf der größten Fußballbühne der Welt. Bei der WM 1986, die ebenfalls in Mexiko ausgetragen wurde, war für den Irak bereits in der Vorrunde ohne Punktgewinn Schluss. In Gruppe I warten drei Hammer-Lose auf den Irak.

Für den Außenseiter geht es in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2026 um 00:00 Uhr gegen Norwegen im Gillette Stadium in Boston. Am 22. Juni wartet im Lincoln Financial Field in Philadelphia Titelfavorit Frankreich.

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft die irakische Auswahl schließlich am 26. Juni im BMO Field in Toronto auf den Senegal. Stürmer Hussein gilt dabei als große Hoffnung





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Irak Fußball Weltmeisterschaft 2026 Einreiseprotokoll US-Behörden

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