Das Hustler Casino suspendiert High-Stakes-Pokerinnen Britney Jing und Chengsi Ye. Ursache ist ein finanzieller Interessenkonflikt. Keine Betrugsbeweise.

Das Hustler Casino in Los Angeles hat zwei prominente Akteurinnen im High-Stakes-Poker-Pendant suspendiert. Die Spielerinnen Britney Jing und Chengsi Ye sind nun für einen unbestimmten Zeitraum von den Übertragungen ausgeschlossen worden. Diese Maßnahme folgt auf eine interne Untersuchung, die einen schwerwiegenden Interessenkonflikt aufdeckte. Beide Frauen waren während ihrer Teilnahme am gleichen Spiel financially miteinander verknüpft. Dies verstieß direkt gegen die strengen Compliance-Richtlinien des Anbieters.

Klare Fakten zu Suspendierung und Untersuchung

Die offizielle Bestätigung durch das Hustler Casino (HCL) erfolgte am Montag, dem 16. November. In einer öffentlichen Stellungnahme teilte der Betreiber mit, dass die durchgeführten Prüfungen keine Betrugsspuren oder absichtliche Manipulationen gefunden haben. Es gab keine Hinweise auf geheime Absprachen oder nachlässiges Spielverhalten. Die Suspendierung basiert ausschließlich auf dem festgestellten finanziellen Interesse. Britney Jing hatte selbst eingeräumt, dass sie am selben Tisch, an dem sie auch selbst spielte, finanziell an Chengsi Ye beteiligt war. Diese Konstellation ist im Format strikt untersagt.

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Kein Betrug, aber Regelverstoß bestätigt

Trotz der Suspendierung betonte das Casino, dass Fairness und Integrität im Spiel gewahrt blieben. Die Experten des HCL hatten das Videomaterial sowie die gesamten Handverläufe minutiös analysiert. Das Ergebnis war eindeutig: Britney Jing hat am Tisch weder andere Spielerinnen betrogen noch sich mit ihnen abgesprochen. Auch das Phänomen des 'Soft-Play' konnte nicht nachgewiesen werden. Dennoch war der finanzielle Link zwischen den beiden Spielerinnen ein unverzichtbarer Faktor für die Entscheidung. HCL wertete dies als direkten Verstoß gegen die Regeln zu Interessenkonflikten. Der Anbieter bekräftigte, dass man auch künftig potenzielle Regelverstöße konsequent verfolgen wird.

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Wiederholung von Sicherheitsbedenken im Jahr 2026

Für Britney Jing ist dies nicht der erste Vorfall in diesem Jahr. Bereits im Juni musste sie einen Livestream der World Series of Poker (WSOP) 2026 vorzeitig verlassen. Damals produzierte Hustler die Übertragung, und Sicherheitsmitarbeiter hatten Bedenken bezüglich der Herkunft ihres Buy-ins geäußert. Jing durfte zunächst am Spiel teilnehmen, nachdem sie einen Scheck eines anderen Casinos in Las Vegas vorgelegt hatte. Diese Dokumentation erfüllte die anfänglichen Anforderungen des Personals für die Zulassung.

Hochriskantes Spiel und finanzielle Verluste

Die Situation eskalierte jedoch schnell nach einigen Stunden Spielzeit. Während der Partie verlor Britney Jing rund 100.000 Dollar. Dieser massive Verlust führte dazu, dass das Casino-Management die Chips vom Tisch nahm. Sie wurde daraufhin am Weiterspielen gehindert und vom Stream entfernt. Der Vorfall im Juni verdeutlichte bereits die strengen Kontrollen im High-Stakes-Bereich. Nun folgt mit der Suspendierung von Jing und Ye eine weitere Verschärfung der Protokolle. Das Hustler Casino demonstriert damit seine Null-Toleranz-Politik gegenüber unklaren finanziellen Verflechtungen am Pokertisch.