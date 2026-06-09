Hütter bereitet sich auf Neustart bei Eintracht Frankfurt vor

Adi Hütter kann seinen Neustart bei Eintracht Frankfurt kaum abwarten. Der Trainer hat viele Kader-Entscheidungen zu treffen und möchte bereits erste Erkenntnisse haben.

Adi Hütter kann seinen Neustart bei Eintracht Frankfurt kaum abwarten. Der Trainer hat viele Kader-Entscheidungen zu treffen und möchte bereits erste Erkenntnisse haben. Es bleibt dabei, dass alle Leih-Rückkehrer gehen müssen, auch Junior Dina Ebimbe.

Eintracht plant nicht mehr mit dem Mittelfeldspieler, der im Sommer endgültig verkauft werden soll. Eine Ablöse im Bereich von 4 bis 5 Millionen Euro erscheint realistisch. Gleiches gilt für Elye Wahi, der bei Leihklub Nizza groß aufspielte und 9 Tore erzielte. An einen Frankfurt-Neustart unter Hütter glaubt aber keiner, nicht mal der Stürmer selbst.

Vielleicht wird sich das ändern, wenn Wahi bei der WM für die Elfenbeinküste trifft. Bewegung wird nach dem Turnier erwartet. Ebenfalls unverändert ist Eintrachts Position bei den restlichen Leihspielern: Niels Nkounkou, Hrvoje Smolcic, Kristzian Lisztes, Jessic Ngankam und Simon Simoni sollen abgegeben werden. Bestenfalls für eine Mini-Ablöse.

Aber auch aus dem letztjährigen Kader werden nicht alle unter Hütter spielen. Die Zeit von Michy Batshuayi ist abgelaufen. Der Belgier sucht bereits nach einem neuen Team. Interesse gab es zuletzt immer mal wieder aus der Türkei oder der Wüste.

Fraglich, ob Eintracht für den Wandervogel noch eine Ablöse bekommt. Am wichtigsten ist aber, ihn als Groß-Verdiener (rund 3 Mio. Euro) loszuwerden. Gleiches gilt für Ellyes Skhiri.

Auch der Tunesier hat einen Top-Vertrag, wird aber kaum zum Hütter-Fußball passen. Da steht ebenfalls ein Abgang bevor, wie auch bei Noel Futkeu, der vermutlich ins Ausland wechselt. Hier winkt ein lukratives Geschäft samt 10 Millionen Ablöse. Natürlich sollen noch mehr Stars Eintracht verlassen.

Nnamdi Collins, Arthur Theate, Hugo Larsson, Farès Chaïbi und Jean-Mattéo Bahoya sind alles Kandidaten. Doch es wird auf mögliche Angebote ankommen. Und darauf, welches Urteil Hütter in seinem Vorbereitungs-Casting über sie fällt





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