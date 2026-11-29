Huw Edwards war einer der bekanntesten TV-Moderatoren Großbritanniens. 2024 wurde er wegen Besitzes von Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern verurteilt. Am Dienstag soll eine TV-Doku gezeigt werden, in der er ausgiebig zu Wort kommt. Dagegen regt sich Protest.

-Moderator wurde wegen Abbildungen sexualisierter Gewalt an Kindern verurteilt. Betroffeneninitiativen fordern Channel 4 auf, den Film nicht wie geplant am kommenden Dienstag zu zeigen. , Hilfsorganisationen und der Rundfunkgewerkschaft prangerte laut der britischen »Times« in einem offenen Brief an: Diesem Mann Sendezeit zu geben, sei »verantwortungsloser Journalismus«.

Auch eine Petition wendet sich gegen die Ausstrahlung. Channel 4 verteidigt die Doku dagegen damit, es gebe »ein klares öffentliches Interesse«. Im Sommer 2024 wurde der heute 65-jährige Edwards nach einem Geständnis zu sechs Monaten Haft verurteilt, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Ihm war zur Last gelegt worden, Bilder und Videos zu besitzen, die teils schwerste sexuelle Gewalt an Kindern zeigten.

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Hauptteil der Vorwürfe gegen den einstigen Nachrichtenstar war ein Chat von Edwards mit einem verurteilten Sexualstraftäter im Dezember 2020. In diesem schickte der Mann Edwards gegen Geld über Monate mehrere Hundert pornografische Bilder und Videoclips, darunter Dutzende von Kindern. Vor Gericht hatte Edwards’ Verteidiger erklärt, sein Mandant sehe die »abstoßende Natur der Bilder« ein und bedaure es »zutiefst, so viele Menschen enttäuscht zu haben«. Im Trailer zur Channel-4-Dokumentation sagt Edwards zu dem, was er tat: »Ich hatte den Verstand verloren.