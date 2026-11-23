Die im Oktober zwischen der EU und China vereinbarte jährliche Importquote von 350.000 Hybridfahrzeugen umfasst offenbar keine Elektrofahrzeuge mit Range

Die im Oktober zwischen der EU und China vereinbarte jährliche Importquote von 350.000 Hybridfahrzeugen umfasst offenbar keine Elektrofahrzeuge mit Range Extender. Vielmehr sollen diese Autos wohl weiter wie Batterie-elektrische Fahrzeuge eingestuft werden und damit den Sonderzöllen auf E-Autos unterliegen, aber es würde keine Importquote gelten.

Elektroautos mit Range Extender sollen im Handel zwischen China und der EU weiter wie vollelektrische Modelle behandelt werden. Damit würden sie nicht unter die zwischen Brüssel und Peking im Oktober ausgehandelte, die von China in die EU mit einer jährlichen Zuwachsrate von sechs Prozent eingeführt werden dürfen – inklusive der Plug-in-Hybride mit externer Lademöglichkeit. , die je nach Hersteller bis zu 35,3 Prozent betragen.

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Diese Einstufung kann Vor- und Nachteil für chinesische Hersteller zugleich sein: Zwar gibt es für solche Modelle somit keine Mengenbegrenzung beim Import, jedoch fallen eben besagte Antisubventionszölle an. Werden diese an die Kunden weitergegeben, werden die Fahrzeuge teurer im Verkauf. Andernfalls sinkt die Marge. Hintergrund ist die unterschiedliche zollrechtliche Einordnung der Antriebskonzepte.

Bei einem klassischen Hybrid oder Plug-in-Hybrid kann der Verbrennungsmotor die Räder direkt antreiben. Bei einem EREV übernimmt dagegen ausschließlich der Elektromotor den Vortrieb. Der Verbrennungsmotor dient lediglich als Generator, um die Batterie während der Fahrt nachzuladen. Die Fahrzeuge lassen sich zudem extern aufladen.

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Die Europäische Kommission hat diese Unterscheidung bereits im Rahmen ihrer Untersuchung zu chinesischen Elektroautos im Jahr 2024 getroffen. In der Durchführungsverordnung 2024/2754 stellte sie damals ausdrücklich klar, dass auch Batterie-elektrische Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor als Range Extender unter die Sonderzölle fallen. Die Begründung: Bei diesen Fahrzeugen lade der Verbrennungsmotor ausschließlich die Batterie auf. Entsprechend werden sie unter dem Zolltarifcode 8703 80 10 für Batterie-elektrische Fahrzeuge erfasst.

Die neue Importbremse für Hybrid-Fahrzeuge bezieht sich dagegen auf andere Zolltarifnummern, nämlich 8703 40 10, 8703 50 00, 8703 60 10 und 8703 70 00. EREVs fallen damit nach derzeitigem Stand nicht in die sogenannte Safeguard-Untersuchung der EU . Von dieser Unterscheidung sind aktuell bereits rund eine Handvoll chinesischer Range-Extender-Modelle betroffen, die auf dem deutschen Markt angeboten werden. Dazu zählt der, dessen Preise bei 32.900 Euro beginnen.

Das Kompakt-SUV kombiniert einen 1,5-Liter-Benziner als Generator mit einem elektrischen Antrieb. Darüber rangiert der größere Leapmotor C10 Hybrid EV, der ab 38.600 Euro erhältlich ist und eine WLTP-Gesamtreichweite von bis zu 986 Kilometern erreicht.startet bei 38.600 Euro. Sein 1,5-Liter-Benziner dient ausschließlich als Generator, während ein 178 kW starker Elektromotor die Hinterräder antreibt. Die elektrische Reichweite liegt bei bis zu 215 Kilometern, die kombinierte WLTP-Reichweite bei 1.017 Kilometern.

Daneben hat die Geely-Marke Zeekr ihr Luxus-SUVDie Ausnahme von der Hybridquote könnte chinesischen Herstellern einen zusätzlichen Anreiz geben, ihre Range-Extender-Angebote in Europa auszubauen. Gerade weil die Technologie in China bereits eine größere Rolle spielt, könnte sie auch für den europäischen Markt an Bedeutung gewinnen. Nach Angaben eines Vertreters der EU-Kommission haben sich Brüssel und Peking wie erwähnt auf eine Begrenzung der chinesischen Hybridimporte auf 350.000 Fahrzeuge im ersten Jahr verständigt. Anschließend soll das Kontingent jährlich um sechs Prozent steigen.

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Ein entsprechender Rechtsakt ist allerdings noch nicht veröffentlicht worden. Vielmehr hat die EU-Kommission am 30. Oktober – und damit drei Wochen nach der Verständigung mit China – zunächst ein formelles Safeguard-Verfahren eingeleitet. Dieses ist nicht auf China beschränkt, sondern umfasst Importe von Hybridfahrzeugen aus sämtlichen Drittstaaten. In der Einleitungsbekanntmachung zum Safeguard-Verfahren heißt es, dass die Gesamteinfuhren der betroffenen Fahrzeuge von 957.965 Einheiten im Jahr 2023 auf 1.423.691 Einheiten im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 gestiegen seien.

Das entspricht einem Plus von 49 Prozent gegenüber 2023. Das Safeguard-Verfahren könnte zu einer Importbeschränkung für Hybridfahrzeuge aus allen Drittstaaten führen. Betroffen wären dann grundsätzlich auch in Großbritannien oder den USA hergestellte Modelle. Ob und in welcher Form die EU solche Maßnahmen tatsächlich einführt, ist noch offen.