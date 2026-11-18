Verbraucherzentrale NRW rät zu regelmäßiger Handtuchwäsche. Experten erklären, wann Wechsel nötig ist und wie Biofilme durch richtige Temperaturen verhindert werden.

Die tägliche Routine nach dem Duschen ist für die meisten Menschen identisch: Das feuchte Handtuch wird straff über den Handtuchhaken gezogen und verbleibt dort, bis es beim nächsten Gebrauch wieder benötigt wird. Oft bleibt es mehrere Tage lang in dieser Position hängen, ohne dass sich die Nutzer Gedanken über die daraus resultierende Keimbelastung machen. Doch ob diese Praxis hygienisch unbedenklich ist, hängt entscheidend davon ab, wie schnell der Stoff zwischendurch vollständig austrocknen kann.

Wie oft ein Handtuch tatsächlich in die Wäsche muss, variiert stark je nach Art der Nutzung. Duschhandtücher benötigen nicht zwingend einen Wechsel nach jedem einzelnen Einsatz. Für Handtücher zur Händetrocknung und für Waschlappen gilt jedoch, dass ein deutlich häufigerer Austausch sinnvoll ist. Diese Einschätzung vertritt die Expertin Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale NRW im Gespräch mit dem Sender WDR.

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Faktor Feuchtigkeit bestimmt Hygienerichtlinien

Der entscheidende Faktor für die Hygiene ist die Dauer der Feuchtigkeit. Handtücher, die primär zum Abtrocknen der Hände dienen, befinden sich oft im Dauereinsatz und werden im Haushalt teils von mehreren Personen gleichzeitig oder nacheinander benutzt. Waschlappen kommen noch extremer in Kontakt mit Wasser, da sie während der Nutzung nass bleiben und sich dadurch vergleichsweise lange feucht halten. Um die Keimverteilung zu minimieren, rät die Verbraucherzentrale daher, dass in jedem Haushalt jede Person ihr eigenes, individuelles Handtuch verwenden sollte.

Im Gegensatz dazu werden Duschhandtücher in der Regel nur einmal täglich genutzt. Kerstin Effers empfiehlt für diese Kategorie, sie ein- bis zweimal pro Woche zu wechseln und in die Waschmaschine zu geben. Diese Empfehlung gilt jedoch unter der zwingenden Voraussetzung, dass das Handtuch nach jedem Gebrauch die Möglichkeit hat, im Raum schnell und vollständig zu trocknen. Hängt es stattdessen stundenlang feucht herum, steigt das Risiko der Keimbildung drastisch an.

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Gefahr durch Biofilme und Geruchsentwicklung

Forscher und Hygieneexperten beschäftigen sich intensiv mit sogenannten Biofilmen auf Textilien. Dabei handelt es sich um Gemeinschaften von Mikroorganismen, die an Oberflächen haften und dort stabile Schichten bilden. Der klarste Indikator dafür, dass diese Schicht entstanden ist, ist ein unangenehmer Geruch. Spätestens wenn das Handtuch muffig riecht, gehört es umgehend in die Wäsche. Effers warnt ausdrücklich davor, diesen Geruch durch zusätzliche Duftstoffe im Waschmittel zu überdecken. Duftstoffe maskieren lediglich das Problem, beseitigen aber nicht die zugrunde liegende mikrobielle Belastung oder den Biofilm selbst.

Um die Bildung dieser Biofilme nicht nur im Handtuch, sondern auch in der Waschmaschine selbst zu reduzieren, gibt die Expertin einen konkreten Waschplan vor. Etwa alle zwei Wochen, mindestens jedoch einmal im Monat, sollte eine 60-Grad-Wäsche mit bleichmittelhaltigem Vollwaschpulver durchgeführt werden. Diese hohe Temperatur und die enthaltenen Wirkstoffe sorgen für eine gründliche Reinigung des Geräts und der Textilien und beugen einer fortschreitenden Verschmutzung der Maschine vor.

Empfohlene Wassertemperaturen und Spezialfälle

Im normalen, gesunden Haushalt sind zusätzliche Hygiene- oder Desinfektionsspüler nicht erforderlich. Eine einfache, konsequente Wäsche bei den richtigen Temperaturen reicht aus. Auch das Trocknen der Textilien im Freien unter direkter Sonneneinstrahlung kann die Keimbelastung zusätzlich reduzieren, da die ultraviolette Strahlung und die frische Luft synergistisch zur Trocknung und Reinigung beitragen. Dies stellt eine natürliche und effektive Ergänzung zur maschinellen Wäsche dar.

Besondere Vorsicht und strengere Maßnahmen sind bei ansteckenden Krankheiten geboten. In solchen Fällen sollten Handtücher, Waschlappen und die Bettwäsche häufiger gewaschen werden. Die Wäsche muss bei mindestens 60 Grad mit bleichmittelhaltigem Vollwaschmittel erfolgen, um pathogene Erreger sicher abzutöten. Dies gilt auch für Textilien, die mit infektiösem Erbrochenem oder Stuhl verschmutzt wurden. Solche kontaminierten Kleidungsstücke sind strikt getrennt von anderer Wäsche zu waschen, ebenfalls bei einer Temperatur von mindestens 60 Grad, um eine Ansteckung innerhalb des Haushalts auszuschließen.