Bosse und Marlo Grosshardt verbindet mehr als die Finalrunde. Jetzt entscheidet sich, wer am Millerntor gewinnt.

Die Entscheidung über die neuen St. Pauli-Hymne steht kurz bevor. Zwei Konkurrenten im Finale verbindet noch viel mehr als der „Song Contest“ des Kiezklubs. Letzte Etappe, letzte Runde, letzter Tag.

Am Mittwoch entscheidet sich endgültig der Song Contest des FC St. Pauli. Bis 23.59 Uhr kann noch abgestimmt werden, welcher der finalen fünf Lieder die neue Hymne wird und künftig bei den Heimspielen der Kiezkicker das Millerntor auf den Anpfiff einstimmen soll. Im Bewerber-Feld der Finalrunde gibt es eine ganz besondere Konstellation zwischen Konkurrenz und persönlicher Verbindung. Sticht ein Musiker seinen Förderer aus?

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Es kann nur einen geben. Einen Sieger-Song. Dieser wird nach Vereinsangaben ab dem 26. November bekanntgegeben.

Ein genaues Datum wurde noch nicht benannt, aber es dürfte zeitnah passieren – und damit könnte das Lied dann schon im nächsten Heimspiel am 6. Dezember gegen Heidenheim offiziell als neue Hymne Premiere feiern. Als Favorit gilt spätestens seit dem Heimspiel gegen Bochum der junge Singer-Songwriter Marlo Grosshardt mit „Wo die Elbe fließt“. Vor dem Zweitliga-Topspiel waren alle fünf Final-Songs nacheinander abgespielt worden und Grosshardts Beitrag bekam den meisten Applaus und wurde auch schon vielstimmig mitgesungen.

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Klar ist aber auch, dass im Finale die Karten teilweise neu gemischt wurden und werden, weil sich Fans, deren Lieblingssongs es nicht unter die letzten fünf geschafft haben, neu orientieren. Die weiteren Finalisten sind Le Fly mit „We Love FC St. Pauli“, Thees Uhlmanns „Das hier ist Fußball“, ZSK sowie Bosse mit den Hansemädchen und dem FC Braun-Weiße-Vielfalt .

Interessant ist, dass mit Bosse und Grosshardt zwei Musiker im Finale des Hymnen-Rennens stehen, die noch vor wenigen Monaten gemeinsam auf Tour waren. Das ist zwar grundsätzlich nichts ganz und gar Ungewöhnliches, aber das beide in St. Paulis Song-Contest-Finale wieder vereint sind – unter den letzten fünf bei anfangs über 4000 Einreichungen von Songs – dann doch.

Mehr noch: Den arrivierten Bosse, der große Hallen füllt und auf Festivals spielt, und der aufstrebende Liedermacher, der sich mit sehr persönlichen wie politischen Songs einen Namen gemacht hat, verbindet nicht nur die temporäre Beziehung Hauptact/Vorband, die in dem Business oft eine primär geschäftliche ist. Beide kennen, schätzen und mögen sich. Sie engagieren sich gegen Rechts und haben eine Dauerkarte bei St. Pauli.

Als Bosse im Frühjahr seinen Support für die anstehende Tour ankündigte, verbreitete er auf seinen Social Media-Kanälen: „Ich bin großer @marlogrosshardt Fan. Und ich hoffe, ihr freut euch so wie ich, dass er die Abende auf der 'Stabile Poesie' Tour eröffnet.

“ Auf der gemeinsamen Tour ließ es sich Bosse dann nicht nehmen, mehrfach höchstpersönlich den Support-Act auf der Bühne anzukündigen und feierte Grosshardt dabei verbal ab, etwa beim Heimspiel-Konzert in der Hamburger Barclays Arena oder in Münster, wo er den 25-Jährigen für die „krass tollen politischen Texte“ lobte. Das ging über Pflichtübung und Höflichkeitsfloskeln hinaus. Man kann durchaus sagen, dass Bosse die Karriere von Grosshardt unterstützt.

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Im Juni ließ wiederum ließ dieser seine Fans vor einem Festival-Auftritt in München euphorisch wissen: „Leute wir fahren noch einmal mit dem wundervollen @axelbosse los!

“ Auf der Bühne war bislang Bosse die große Nummer, im Finale des St. Pauli Song Contest könnte Grosshardt den prominenteren Kollegen ausstechen. Dann wäre er am Millerntor die große Nummer? Es ist anzunehmen, dass Bosse von Herzen gratulieren würde, sollte sein Tour-Support das Hymnen-Rennen gewinnen. Ohnehin hatte er nach Veröffentlichung der Top5 mitgeteilt: „Die anderen Songs sind mindestens genauso toll.

Die sing ich auch gern.

“Rätsel um Angriff auf Bochum-Fans bei St. Pauli-Spiel: Ein Überfall aus dem Nichts? Wohltuend faire Töne zum Ende eines wochenlangen Wettbewerbs, der für großes Interesse, viel Begeisterung, aber auch einige Misstöne mit zum Teil unterirdischer Wortwahl in sozialen Netzwerken und Foren gesorgt hat, und nun kurz vor dem Abschluss steht. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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