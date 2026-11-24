Vor mehr als 40 Jahren veröffentlichte die Französin Sylvie Vartan ihren Song »Danse ta vie«. Jetzt schießen die Abrufzahlen bei Spotify in atemberaubende Höhen. Zu verdanken hat die Sängerin das »GTA 6«-Spielern.

kann man nicht nur Morden, Prügeln und Rasen, sondern auch einfach Radio hören – was einem mehr als 40 Jahre alten Lied der französischen Sängerin Sylvie Vartan, 82, zu neuer Popularität verholfen hat.

Die Zahl der Abrufe ihres 1983 erschienenen Songs »Danse ta vie« stieg nach Angaben des Streamingdienstes»Das war eine totale Überraschung, und es ist absolut großartig zu wissen, dass ein Lied, das ich vor einigen Jahren gesungen habe, um die Welt gereist ist und nun wieder aufleben wird«, sagte die Sängerin der Nachrichtenagentur AFP. Behalten Sie den Überblick: Jeden Werktag gegen 18 Uhr beantworten SPIEGEL-Autorinnen und -Autoren die wichtigsten Fragen des Tages im Newsletter »Die Lage am Abend« – hintergründig, kompakt, kostenlos.

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Bei »Danse ta vie« handelt es sich um eine französischsprachige Coverversion des ebenfalls 1983 veröffentlichten Hits »What a Feeling« von Irene Cara aus dem Film »Flashdance«. In »GTA 6« läuft das Lied auf einem der rund 20 virtuellen Radiosender. Insgesamt stehen den Spielern rund 800 Musikstücke zur Verfügung.

Besonders gefragt ist Vartans Lied Spotify zufolge in Vartan, die im Laufe ihrer Karriere mehr als 40 Millionen Tonträger verkauft hat, wusste nach eigenen Angaben vorab nichts von der Verwendung ihres Liedes in dem Spiel. Selbst gespielt habe sie »GTA 6« noch nicht. »Vielleicht fange ich ja damit an! Auch wenn ich nicht allzu viel Zeit habe«, sagte die Sängerin.

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»GTA 6« hat seit seiner Veröffentlichung am vergangenen Donnerstag eine Reihe von Rekorden gebrochen. Nach Angaben des Entwicklerstudios Rockstar Games spielte das Videospiel bereits am ersten Verkaufstag 3,79 Milliarden Dollar ein – so viel wie noch kein anderes Unterhaltungsprodukt zuvor bei seiner Markteinführung. Urlaub und Krankmeldungen wegen »GTA 6«: »Leider bin ich die nächsten Tage verhindert. Ich habe einen wichtigen Termin in Vice City«Bereits vor der Veröffentlichung waren nach Unternehmensangaben 32,5 Millionen Exemplare verkauft worden.

Allein auf der Playstation haben nach Angaben des Herstellersinzwischen 39 Millionen Menschen das Spiel gespielt. Auch Kritiker überhäuften »GTA 6« mit Lob: Auf dem Bewertungsportal Metacritic erhielt das Spiel 99 von 100 Punkten. Ist das neue »GTA« kein echtes »GTA« mehr? Sondern ein Haushalts- oder Pärchensimulator statt eines Actionspiels?

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