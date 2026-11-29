Ich liebe die magische Welt von 'Harry Potter'. Hierauf hätte ich allerdings verzichten können.

Ob Ausflugsziel, Serie oder Restaurant: Empfehlungen und Tipps gibt es zuhauf. Aber seien wir ehrlich: Es gibt auch Dinge, die sich einfach nicht lohnen. Hier kommt die Anti-Empfehlung des Monats.

Dieses Mal?

Advertisement

"Harry Potter". Alle, die mich kennen, wissen: Kaum ein anderes fiktives Universum begeistert mich so sehr wie das von"Harry Potter". Dass für mich praktisch kein Weg an der magischen Welt von Hogwarts vorbeiführt, habe ich vor allem meinen Eltern zu verdanken. Als jahrelange Fans des berühmten Zauberlehrlings habe ich das Potterhead-Gen regelrecht in die Wiege gelegt bekommen.