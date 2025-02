Hyper Light Breaker - Vier Versuche, die Welt zu retten: Ein Roguelite-Abenteuer mit Hoverboards und Bosskämpfen

Hyper Light Breaker ist ein spannendes Roguelite-Spiel, das euch in die Welt des World of Light entführt, wo ihr als Breaker gegen den mächtigen Abyss King und seine Lakaien, die Crowns, kämpft. Mit jedem Cycle startet ihr in einer neuen, prozedural generierten Welt und müsst eure Fähigkeiten verbessern, um die mächtigen Bossgegner zu besiegen. Der Fokus auf permanente Fortschritte und das einzigartige Gameplay-Element des extrahierten Equipments machen Hyper Light Breaker zu einem fesselnden Abenteuer, das euch mit jeder Runde immer wieder aufs Neue herausfordert.

In einem Spiel auf Steam habe ich nur 4 Versuche, um die Welt zu retten – und jetzt habe ich Angst, es zu zocken\Am 14. Januar 2025 ist Hyper Light Breaker in den Early Access gestartet. Ein Spiel, in das ich verliebt bin, seit ich den ersten Trailer gesehen habe. Ich mochte sofort den Stil und das gezeigte Hack’n’Slash-Kampfsystem des Roguelite s. Außerdem kann man mit einem Hoverboard durch die Open-World flitzen oder sich mit einem Gleiter von Klippen stürzen – genial.

Das Ziel von Hyper Light Breaker ist dabei denkbar simpel: Ihr müsst natürlich die Welt retten – was auch sonst? Hierzu schlüpft ihr in die Rolle verschiedener Breaker. Das sind die Spielfiguren, mit denen ihr euch in den Kampf stürzt. Zunächst steht euch nur ein Breaker namens Vermillion zur Verfügung. Im Verlauf des Spiels schaltet ihr jedoch weitere frei. \Der Begriff Roguelite beschreibt ein Genre und leitet sich von dem Spiel „Rogue“ ab. In dem Dungeon-Crawler von 1980 müsst ihr einen Dungeon erkunden und Schätze finden. Wenn ihr sterbt, müsst ihr einen neuen Durchlauf beginnen – und der Tod ist ein fester und gewollter Bestandteil des Spiels. Während ein Roguelike bestimmte Kriterien wie einen Permadeath und rundenbasiertes Gameplay erfüllen muss, reicht es bei Roguelites, wenn sie nur einige Komponenten des Vorbilds beinhalten. Viele Roguelites wie Hades, Cult of the Lamb oder Dead Cells bieten oft die Möglichkeit, dauerhaften Fortschritt in Form von Leveln, neuen Waffen oder Fähigkeiten zu erzielen.\In Hyper Light Breaker wird die Welt – ein Planet namens World of Light (deutsch: Welt des Lichts) – von dem mächtigen Abyss King bedroht. Es liegt an euch, den gefürchteten Herrscher und seine Gefolgschaft aufzuhalten, um das Land zu retten. Um den Abyss King zu stürzen, müsst ihr in einer von fiesen Kreaturen überrannten Region Schlüssel sammeln, um gegen die sogenannten Crowns antreten zu können. Diese Bossgegner sind als Lakaien des Königs die erste richtige Hürde, der ihr euch stellen müsst. Jeder Boss hat einen eigenen Kampfstil. Ihr müsst ihre Angriffsmuster lernen und euer Build anpassen, um sie zu besiegen. Das kann jedoch einige Versuche dauern, da diese Kämpfe auch erfahrenen Roguelite-Spielern ihr Können abverlangen. Insgesamt müsst ihr drei Crowns niederstrecken, wobei einer dieser Gegner stärker ist als vorherige. Solltet ihr vier Mal an den Crowns scheitern – oder an anderer Stelle euer Leben lassen – wirft euch das Spiel im Kampf gegen den Abyss King zurück. Die Spielwelt, wie ihr sie kennt, geht verloren und ein neuer Cycle beginnt. Mit jedem neuen Cycle erhaltet ihr eine neue Spielwelt und jede bereits besiegte Crown ist wieder fit und munter





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Hyper Light Breaker Roguelite Open World Bosskämpfe Extract Shooter Steam Early Access

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Hyper Light Breaker“ verspricht spannende Koop-ActionMit „Hyper Light Breaker“ veröffentlicht das Spielestudio Heart Machine einen etwas anderen Shooter, bei dem die Spieler zusammenarbeiten müssen.

Weiterlesen »

Die Lage am Morgen: Trump erklärt der Welt seine WeltMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Osram Night Breaker Smart: Super hell und günstig - LED-Scheinwerfer-TestSuper hell und top günstig: Osram Night Breaker Smart H4 LED - Ihr Fahrzeug benötigt H7-LED? Lässt sich Ihr Auto mit LED-Lampen nachrüsten? So prüfen Sie die Kompatibilität! Redaktionell ausgewählte Top-Angebote

Weiterlesen »

Rabattschlacht geht weiter: 300% hellere LED-Scheinwerfer Philips Ultinon vs. Osram Night BreakerNürnberg - Helle Scheinwerfer können vor Unfällen schützen. Die meisten Autos lassen sich mit modernen LED-Scheinwerfern nachrüsten. Bis zu 300 % mehr Helligkeit bringen Osram Night Breaker und Philips Ultinon Pro6000 Boost, die sich einen Preiskampf liefern.

Weiterlesen »

DeepSeek macht Milliardäre ärmer: Reichste Menschen der Welt verlieren 108 Milliarden DollarDer chinesische KI-Anbieter DeepSeek sorgt für einen weltweiten Ausverkauf an der Börse. Die Superreichen der Welt haben dadurch rund 108 Milliarden Dollar verloren.

Weiterlesen »

GTA 6 Entwickler: Offene Welt macht Game-Optimierung extrem schwierigMike Yorke, ein ehemaliger Rockstar-Entwickler, spricht über die Herausforderungen der offenen Welt von GTA 6 im Vergleich zu The Witcher 3.

Weiterlesen »