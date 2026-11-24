Trotz Boom verlassen namhafte Marken wie Lamborghini die WEC. Analyse der Ausstiege, Gründe wie Kosten und Strategieänderungen sowie Ausblick auf die Zukunft.

Die Ära der Hypercar s im Langstreckensport steht vor einer Zäsur. Obwohl die Einführung der Reglements LMH und LMDh zunächst für einen Aufschwung sorgte, verabschieden sich immer mehr Hersteller aus der Königsklasse. Marken wie Porsche, Peugeot, Lamborghini und weitere haben ihre Engagements beendet. Trotz der Ankündigung von McLaren für 2027 bleibt die Anzahl der Werke im WEC -Team unverändert bei acht. In der GTP-Klasse der IMSA sinkt die Zahl auf nur noch vier Hersteller.

Gründe für den Ausstieg der Hersteller

Die WEC und die IMSA sind vom Auf und Ab des Sportwagenrennsports nicht verschont geblieben. Während einige Autobauer wegen ausbleibender Erfolge oder finanzieller Schwierigkeiten aufgaben, spielten strategische Überlegungen bei anderen eine Rolle. Rückläufige Verkaufszahlen in wichtigen Märkten und der verzögerte Umstieg auf Elektrofahrzeuge waren entscheidende Faktoren. Die Hypercar-Klasse soll im Jahr 2027 voraussichtlich acht Hersteller begrüßen, was der aktuellen Zahl entspricht. Dennoch gilt die Situation als instabil im Vergleich zu den Anfängen der Ära seit 2021.

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Scheitern von Nischenherstellern und Privatteams

Glickenhaus war einer von nur zwei Herstellern, die 2021 mit einem LMH-Prototypen starteten. Das Unternehmen galt als Hauptherausforderer von Toyota und erreichte beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 2022 das Gesamtpodium. Trotz dieses Erfolges fehlten externe Finanzmittel für weitere Entwicklungen. Das Team strich Asien-Rennen aus und beendete nach drei Saisons das Engagement in der WEC. Die Marke konnte mit dem Zustrom neuer Hersteller nicht Schritt halten.

Colin Kolles kehrte 2023 mit dem Team Vanwall in die höchste Klasse zurück. Das deutsch geführte Team nutzte Markenrechte von Vanwall und setzte auf wechselnde Piloten wie Jacques Villeneuve. Für 2024 waren umfangreiche Verbesserungen und ein Motorwechsel geplant. Ein gescheitertes LMP1-Projekt und die Nichtzulassung für die kommende Saison beendeten das Engagement. Der Vandervell 680 schaffte nie den Sprung zurück in die Konkurrenz.

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Isotta Fraschini startete als dritter kleiner Hersteller in die Hypercar-Klasse. Das Projekt wurde von Duqueine Engineering statt Vector durchgeführt. Das Auto vom Michelotto-Bauwerk verfügte über einen von HWA entwickelten Dreiliter-Turbomotor mit Hybridsystem. Beim Debüt in Le Mans erreichte das Team um Jean-Karl Vernay, Carl Bennett und Antonio Serravalle den 14. Platz. Die notwendige Pace für vordere Plätze fehlte jedoch komplett.

Strategischer Rückzug von Lamborghini

Der Ausstieg von Lamborghini markierte eine neue Dimension. Als etablierter Hersteller aus dem Volkswagen-Konzern trat das Team 2024 nur eine Saison in der WEC an. Der offizielle Grund war die Vorgabe, mit zwei Autos antreten zu müssen. Dies würde die Ressourcen binden, die für die Entwicklung des neuen Temerario GT3 benötigt werden. Der Rückzug eines Großkonzerns signalisiert tiefgreifende Veränderungen in der Sportwagen-Szene.

Audi ist nicht Teil dieser Liste der Rückzüge. Die Marke hatte 2020 eine Rückkehr zu den 24 Stunden von Le Mans angekündigt, das Projekt aber kurz vor den Testfahrten auf Eis gelegt. Die Hypercar-Ära bietet zwar Chancen, doch die Nachhaltigkeit der Teilnahme hängt von finanziellen und strategischen Weichenstellungen ab. Die Zukunft des Langstreckensports bleibt spannend und unsicher.