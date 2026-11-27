Hyundai präsentiert auf der Messe Auto Guangzhou eine weitere speziell auf den chinesischen Markt zugeschnittene Studie seiner Ioniq-Reihe. Das Mercury

Hyundai präsentiert auf der Messe Auto Guangzhou eine weitere speziell auf den chinesischen Markt zugeschnittene Studie seiner Ioniq-Reihe. Das Mercury Concept ist intelligentes B-Segment-SUV, das bereits 2027 als Serienmodell in den Verkauf gehen soll.

In einer Version wird es auch wechselfähige Batterien erhalten. Die Auto Guangzhou findet vom 27. November bis zum 6. Dezember in der gleichnamigen chinesischen Metropole statt.

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Hyundai zeigt vor Ort gleich mehrere Modelle und Konzepte für den dortigen Markt. Im Mittelpunkt steht dabei die Premiere der Designstudie namens Mercury Concept, die einen Ausblick auf Hyundais nächsten Ioniq-Stromer für China bietet. Das rein elektrische Kompakt-SUV soll kommendes Jahr als das erschwinglichstes Modell der Marke in den Handel kommen. Laut Hyundai ist es allen voran für den täglichen Stadtverkehr konzipiert.