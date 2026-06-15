Hyundai Ioniq 5: Ein Elektroauto mit viel Platz und moderner Technik

Der Hyundai Ioniq 5 ist ein Elektroauto, das mit seiner hohen Ladeleistung, viel Platz und moderner Technik überzeugt. Es ist ein großes Auto, das in der Hülle eines eleganten Kompaktwagens verpackt ist. Der Ioniq 5 bietet viel Platz, hinten luxuriöse Beinfreiheit und ein großes Display kombiniert mit Drehknöpfen für wichtige Funktionen.

Der Hyundai Ioniq 5 überzeugt mit hoher Ladeleistung, viel Platz und moderner Technik. Auch bei der ersten Hauptuntersuchung sammelt das Elektroauto Pluspunkte - gravierende Schwächen zeigen sich bislang kaum.

Das futuristische Design, die moderne 800-Volt-Technik und das großzügige Raumangebot machen den Hyundai Ioniq 5 zu einer beliebten Wahl. Der Ioniq 5 ist ein großes Auto, das in der Hülle eines eleganten Kompaktwagens verpackt ist. Es ist ein Crossover Utility Vehicle, das 2021 mit Heckantrieb (170 bis 228 PS) und Allrad (235 bis 325 PS) erschien. Der Akku speichert je nach Version 58 bis 84 kWh.

Das sportliche Topmodell 5N leistet sagenhafte 650 PS. Auffällig sind bei allen Modellen der lange Radstand von drei Metern, knappe Überhänge sowie sehr große Räder ab 19 Zoll. Ein erstes Facelift 2023 brachte eine breitere Antriebspalette, das zweite im Sommer 2024 nochmals stärkere Motoren und mehr Batteriespeicher. Größter Vorteil des Ioniq 5 ist sein 800-Volt-Bordnetz, das schnelles Nachladen ermöglicht.

Leise fahren und komfortabel verwöhnen. Der Ioniq 5 bietet viel Platz und hinten luxuriöse Beinfreiheit. Der Kofferraum fasst 450 Liter, der Frunk weitere 20 Liter. Die Bedienung ist durchdacht: ein großes Display kombiniert mit Drehknöpfen für wichtige Funktionen.

Die umfangreiche Basisausstattung lässt sich aufstocken bis hin zur Wärmepumpe, die den Innenraum vorheizt oder kühlt. Der fast zwei Tonnen schwere Brocken fährt erstaunlich behende und wird bei 185 km/h abgeregelt (abgesehen vom 5 N). Je nach Fahrweise und Jahreszeit verbraucht er 13 bis 20 kWh/100 km und schafft Reichweiten zwischen 350 und 500 Kilometern. Der Wendekreis von 12,7 m stört jedoch die Größe.

Kunden klagen über entladene Bordbatterien, nervige Assistenten, Hartplastik im Kofferraum und ausgefallene Wechselrichter. Ersatzteile und Versicherung sind teuer. Zwar fährt der Ioniq 5 noch nicht lange auf den Straßen, doch er rechtfertigt seinen hohen Preis bislang mit guter Qualität. Bis auf einzelne Schwächen wie Abblendlicht und Lenkgelenke steht Hyundais E-Auto vorbildlich da und verspricht den Käufern sorgenfreien Besitz.

Acht Jahre Garantie lassen ruhig schlafen, Ersatzteile und Versicherung gehen jedoch ins Geld





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