Hyundai Ioniq 6 gegen VW ID.7 GTX: Welches Modell bietet mehr?

Der Hyundai Ioniq 6 und der VW ID.7 GTX sind zwei E-Limousinen, die sich in vielen Aspekten unterscheiden. Der Ioniq 6 besticht durch seine Aerodynamik, während der ID.7 GTX die deutschen Verkaufscharts 2025 dominiert. Beide Modelle bieten reichlich Raum und fortschrittliche Ladetechnologien, aber der VW ID.7 hat die Nase vorn bei der Reichweite.

Der Hyundai Ioniq 6 trifft auf den VW ID.7 GTX , zwei E-Limousinen , fast fünf Meter lang, mit großem Akku, Allradantrieb und über 300 PS. Wer bietet mehr?

Zwei Giganten der Elektromobilität treffen aufeinander: Hyundai Ioniq 6 und VW ID.7. Der eine besticht durch seine Aerodynamik, der andere dominiert die deutschen Verkaufscharts 2025. Der Ioniq 6 verkaufte sich 1016-mal. Doch der VW ID.7 setzte sich mit 34.563 verkauften Einheiten klar an die Spitze.

Beide Modelle bieten reichlich Raum. Im Hyundai sitzt man vorn hoch auf komfortablen, wenn auch zierlichen Sitzen. Besonders im Fond punktet der Ioniq mit enormer Kniefreiheit, jedoch leidet die Kopffreiheit für Personen über 1,80 Meter. Der ID.7 bietet vorn ähnlich viel Platz, im Fond sogar noch mehr Kopffreiheit (4,5 cm plus).

Die ergoActive-Sitze vorn (3780 Euro) überzeugen mit Massagefunktion, Heizung und Lüftung. Der ID.7 zeigt sich im modernen VW-Design mit einem 15-Zoll-Touchscreen, der jedoch schwer zu erreichen ist. Das System läuft flüssig, doch die Platzierung ist suboptimal. Hyundai setzt auf ein detailverliebtes Interieur mit klar strukturierten Menüs und einem konfigurierbaren Fahrerdisplay.

Die Bedienung ist selbsterklärend und durchdacht, mit vielen Tasten und Schaltern sowie einem Drehknopf für die Lautstärke. Der Hyundai Ioniq 6 wird von zwei E-Motoren angetrieben, liefert 325 PS und sprintet in 5,2 Sekunden auf 100 km/h. Mit einem Gewicht von 2,1 Tonnen bleibt er agil und handlich. Der VW ID.7 fühlt sich größer und schwerer an, beschleunigt in 5,5 Sekunden und hat eine Systemleistung von 340 PS.

Sein Fahrwerk ist komfortabel und ausgewogen, ausgestattet mit 20-Zoll-Rädern und adaptiven Dämpfern. Der VW ID.7 erreicht im Test 407 Kilometer Reichweite, dank einer 86-kWh-Batterie, die mit bis zu 200 kW geladen werden kann. Eine Wärmepumpe kostet 1090 Euro extra. Der Hyundai kommt auf 351 Kilometer mit einer 84-kWh-Batterie, die 260 kW Ladeleistung bietet, und nutzt dabei die 800-Volt-Technik.

Beide Modelle bieten fortschrittliche Ladetechnologien, aber der VW hat die Nase vorn bei der Reichweite. Der Ioniq 6 wurde stark auf Aerodynamik optimiert und hat deshalb einen außergewöhnlich niedrigen cw-Wert von 0,21. Das ist besser als beim Konkurrenten von VW, der nur auf einen cw-Wert von 0,23 kommt. Der Hyundai Ioniq 6 startet bei 61.550 Euro, der getestete N-Line-X kostet ab 65.250 Euro.

Der VW ID.7 GTX beginnt bei 63.835 Euro, der Testwagen summiert sich auf 72.165 Euro. Damit führt der VW ID.7 das Duell an, ein Bestseller vor dem Aerodynamik-Champion





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