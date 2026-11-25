Das Biopic I Play Rocky von Regisseur Peter Farrelly zeigt, wie Sylvester Stallone aus der Armut zum Hollywood-Star aufstieg. Eine Hommage an den Rocker.

Das neue Filmbiopic " I Play Rocky" von Regisseur Peter Farrelly widmet sich dem ungewöhnlichen Aufstieg von Sylvester Stallone. Der Film erzählt die wahre Geschichte, wie der ehemalige Bodybuilder und Schauspieler aus dem New York der frühen siebziger Jahre zum internationalen Star wurde. Es handelt sich um eine liebevolle und detailreiche Hommage an eine der berühmtesten Aufsteiger-Geschichten der Kinogeschichte.

Die Anfänge in New York und Los Angeles

Die Handlung beginnt in den frühen siebziger Jahren in New York, wo der junge Sylvester Stallone von Anthony Ippolito dargestellt wird. In dieser Phase muss sich der Protagonist durch schlecht bezahlte Hilfsjobs und kleine Theaterrollen durchschlagen. Oft befindet er sich dabei am Rande der Obdachlosigkeit, was die dramatische Härte seiner frühen Lebenssituation verdeutlicht. Trotz der materiellen Notlagen findet er Zuflucht und Unterstützung durch seine zukünftige erste Ehefrau Sacha, die von AnnaSophia Robb verkörpert wird.

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Das Paar zieht später nach Los Angeles, um die Traumkarriere als Schauspieler zu verfolgen. Doch die erhofften Durchbrüche bleiben aus, und Stallone muss feststellen, dass seine erträumte Laufbahn nicht in Sicht ist. Um seine Existenz zu sichern, verlagert er sein Interesse auf das Schreiben von Drehbuchentwürfen. Es ist diese Phase der Frustration und des kreativen Schaffens, die den Grundstein für sein spätere weltweites Erfolg legen wird.

Vom Drehbuchentwurf zum globalen Filmphänomen

Ein entscheidender Wendepunkt ist die Inspiration für das Drehbuch zu "Rocky". Stallone lässt sich dabei vom realen Boxkampf des Underdogs Chuck Wepner gegen den Champion Muhammad Ali anregen. Mit viel Herzblut und Leidenschaft schreibt er das Skript, das später zur Grundlage des Kinoklassikers werden soll. Die Produzenten Irwin Winkler und Robert Chartoff, dargestellt von P.J. Byrne und Toby Kebbell, erkennen früh das enorme Potenzial dieses Manuskripts.

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Die Produzenten bieten dem damals noch unbekannten Autor ein fürstliches Honorar für die Rechte an. Doch Stallone hat eine unbedingte Forderung: Er verlangt selbst die Hauptrolle in "Rocky". Diese nicht verhandelbare Bedingung stößt im Studio auf Unverständnis und bringt den cholerischen Studioboss, gespielt von Tracy Letts, zur Verzweiflung. Diese Szene markiert den Anfang einer tragikomischen Odyssee, die schließlich in einem großen Triumph enden wird.

Anthony Ippolito als überzeugender Stallone-Darsteller

"I Play Rocky" ist vor allem als Tour de Force für den Hauptdarsteller Anthony Ippolito zu sehen. Der Schauspieler legt sich eine täuschend echte Mimik und Gestik zu, die an Sylvester Stallone erinnert. Er eignet sich die Tics und Manierismen des Originals so überzeugend an, dass das Publikum nach wenigen Minuten vergisst, einen Darsteller und nicht das echte Idol zu beobachten. Diese denkwürdige Performance wird voraussichtlich auch wieder zum Ausgangspunkt für eigene Hollywood-Geschichten werden.

Der Film ist 50 Jahre nach den realen Ereignissen eine detailfixierte Hommage. Peter Farrelly erzählt die Geschichte im Anekdotischen frei, ohne sich strikt an jeden Lebenspunkt zu halten, was die narrative Freiheit betont. Die Erzählweise entspricht dabei der Struktur einer typischen Aufsteiger-Parabel, die den Zuschauer emotional abholt. Die bekannte Faktenlage über Stallones Leben schmälert das Vergnügen an der Geschichte in keiner Weise.

Der Triumph von Rocky und die Oscar-Prämierung

Am Ende der Odyssee steht der Erfolg des Films "Rocky". Unter haarsträubenden Bedingungen und unter unmenschlichem Zeitdruck wurde der Streifen für ein lächerlich kleines Budget gedreht. Dennoch wurde "Rocky" der erfolgreichste Film des Jahres 1976. Der Film feierte einen solchen Erfolg, dass er mit drei Oscars ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung krönt den unwahrscheinlichen Aufstieg der Hauptfigur und festigt den Status des Films als eines der schönsten Märchen der Kinogeschichte.

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Die Vorhersehbarkeit des Erfolgs, da jeder den Film "Rocky" kennt, nimmt der Biografie nichts an ihrer Faszination. Ähnlich wie bei Filmen wie "Elvis" oder "Hitchcock" ist der Ausgang der Geschichte bekannt, doch die Art der Darstellung macht den Reiz aus. Sylvester Stallone hat später in Talkshows viele Details dieser Zeit genüsslich ausgebreitet, was die Authentizität der Darstellung unterstützt. "I Play Rocky" ist somit eine wichtige Ergänzung zum eigentlichen Kinoklassiker.