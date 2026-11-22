Das Biopic I Play Rocky erreicht als einer von nur 136 Filmen seit 1978 die höchste CinemaScore-Bewertung A+ und übertrifft damit die Erwartungen des Publikums vollständig.

Das Biopic über das Leben von Sylvester Stallone hat eine enorme Resonanz beim US-Publikum gefunden und damit eine historische Marke erreicht. Mit der Bewertung A+ gehört der Film zu einer extrem exklusiven Gruppe von Kinoproduktionen, die seit der Gründung des Bewertungssystems im Jahr 1978 diese höchste Auszeichnung erhalten haben. Insgesamt wurden in dieser fast fünf Jahrzehnte dauernden Geschichte nur 136 Filme von insgesamt mehr als 5.000 produzierten Filmen mit dieser Bestmarke bedacht.

Einzigartige Bewertung durch verifiziertes Publikum

Die hohe Bewertung A+ spiegelt wider, dass die emotionale Erwartungshaltung der Zuschauer im Kino vollständig erfüllt wurde. Im Gegensatz zu anderen Online-Plattformen basiert CinemaScore ausschließlich auf Stimmen von Personen, die den Film tatsächlich in den Kinos gesehen haben. Dies eliminiert die Gefahr von manipulierten Bewertungen oder sogenannten Review Bombing-Kampagnen, die andere Messsysteme wie Rotten Tomatoes häufig beeinträchtigen. Die Zuverlässigkeit dieser Daten macht sie zu einem entscheidenden Indikator für den späteren Erfolg durch Mundpropaganda.

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Stallones Kampf und der Durchbruch zum Star

Der Film zeigt, wie der aufstrebende Schauspieler ab 1969 in New York City massive Rückschläge einstecken musste. Viele andere Talentträger hätten in dieser Phase wahrscheinlich ihre Träume aufgegeben, doch Sylvester Stallone ließ sich nicht aufhalten. Er kämpfte sich durch extreme Armut und lebte unter unwürdigen Bedingungen, um sein Ziel zu erreichen, das damals unendlich fern schien. Dieser Durchbruch kam dann mit dem Low-Budget-Film Rocky, der ihm den internationalen Erfolg buchstäblich über Nacht bescherte.

Historische Bedeutung der alles-oder-nichts-Wette

Die Produktion dieser Geschichte ist als die größte Alles-oder-nichts-Wette beschrieben worden, die Hollywood je erlebt hat. Anthony Ippolito verkörpert in der Hauptrolle den jungen Sylvester Stallone und trägt dabei maßgeblich zur Glaubwürdigkeit der Darstellung bei. In den USA startet der Film von Amazon MGM Studios bereits in ausgewählten Kinos, wobei die Resonanz der Zuschauer die ursprünglichen Risiken der Produktion weitgehend rechtfertigt. Die emotionale Tiefe der Erzählung scheint dabei besser angekommen zu sein, als es die Produzenten erwartet hatten.

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Vergleich mit anderen Rocky-Filmen und Creed-Spin-offs

Interessanterweise schlägt I Play Rocky in dieser speziellen Publikumsbewertung beinahe jeden früheren Rocky-Film sowie die Creed-Spin-offs. Lediglich Rocky III kann ebenfalls mit einer A+ Bewertung aufwarten. Dabei ist zu beachten, dass der erste Rocky-Film bereits 1976 veröffentlicht wurde, also lange vor der Gründung von CinemaScore im Jahr 1978. Rocky II erschien zwar im selben Gründungsjahr, wurde aber noch nicht in dieses System integriert und kann daher nicht direkt verglichen werden.

Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Biopics

Die hohe Bewertung durch das Kino-Publikum zeigt, dass die filmische Umsetzung der historischen Ereignisse auf große Zustimmung stößt. Da CinemaScore die Frage beantwortet, ob die Hoffnung auf ein unterhaltsames und berührendes Erlebnis erfüllt wurde, ist dies ein starkes Signal für die weitere Vermarktung. Die Tatsache, dass nur 23 Filme bislang die schlechteste Bewertung F erhalten haben, unterstreicht zudem die Seltenheit solcher Extremwerte. I Play Rocky beweist damit, dass Geschichten über den Kampf gegen die eigenen Grenzen nach wie vor ein breites Publikum ansprechen.