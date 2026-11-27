Sylvester Stallone kämpfte um seinen großen Durchbruch – und musste dafür sogar seinen geliebten Hund Butkus verkaufen. Die Geschichte von Butkus ist mindestens genauso herzerwärmend wie „Rocky“ selbst. Was aus Butkus wurde, erfahrt ihr bei uns.

"I Play Rocky" erzählt auch diese wahre Geschichte: Sylvester Stallone verkaufte seinen Hund – doch was danach geschah, geht ans Herz "I Play Rocky" erzählt auch diese wahre Geschichte: Sylvester Stallone verkaufte seinen Hund – doch was danach geschah, geht ans HerzSylvester Stallone kämpfte um seinen großen Durchbruch – und musste dafür sogar seinen geliebten Hund Butkus verkaufen.

Die Geschichte von Butkus ist mindestens genauso herzerwärmend wie „Rocky“ selbst. Was aus Butkus wurde, erfahrt ihr bei uns. Ein Außenseiter bekommt die Chance seines Lebens und beweist, dass man selbst gegen scheinbar übermächtige Gegner bestehen kann. Ganz klar, es geht um „Dabei kommt auch eine besonders herzerwärmende Geschichte zur Sprache: die seines Hundes Butkus.

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Denn die ultimative Underdog-Story beinhaltet tatsächlich auch eine wunderschöne Dog-Story. Der Vierbeiner war zwar nur ein kleiner Teil der Filmgeschichte, aber ein umso wichtigerer in Stallones Leben. Er zeigt, wie viel Herz der spätere Superstar schon damals besaß, als er noch unter dem Namen Mike Stallone auftrat. Stallone war damals weit entfernt vom gefeierten Superstar, der er später werden sollte.