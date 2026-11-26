Das neue Biopic I Play Rocky erzählt ab 26. November 2026 von Sylvester Stallones Weg zum Rocky-Star. Anthony Ippolito und AnnaSophia Robb stehen in den Hauptrollen für diese emotionale Underdog-Geschichte.

Der Film " I Play Rocky" von Regisseur Peter Farrelly widmet sich der Entstehungsgeschichte des ikonischen Sportfilms "Rocky" und beleuchtet damit einen Wendepunkt in der Karriere von Sylvester Stallone. Das Biopic feiert den 50. Jahrestag des Durchbruchs und zeigt nicht nur den Weg zum Erfolg, sondern auch die schwierigen Jahre zuvor. Dazu gehören erfolglose Castings, akute Geldprobleme und ein Drehbuch, dessen Umsetzung sich zu einer klassischen "David gegen Goliath"-Geschreibung entwickelt. Gerade diese historische Entwicklung macht den Film für das Publikum hochinteressant, da Stallones Weg nach Hollywood fast wie ein selbstgeschriebenes Hollywood-Drehbuch wirkt. Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre kämpft er sich in New York und Los Angeles von einer Absage zur nächsten, ohne sich von seinem Ziel abbringen zu lassen.

Anthony Ippolito als neuer Rocky-Star

Der größte Pluspunkt des Films ist Anthony Ippolito in der Hauptrolle des Sylvester Stallone. Statt den Schauspieler nur oberflächlich zu imitieren, trifft Ippolito dessen Mimik, Körpersprache und verletzliche Ausstrahlung erstaunlich präzise. Besonders in ruhigeren Szenen funktioniert die Darstellung stark, wenn der Charakter zwischen Frust, Hoffnung und Wut schwankt. Regisseur Peter Farrelly erzählt die Geschichte insgesamt recht klassisch und inszeniert einige Szenen deutlich dramatischer, um die Underdog-Erzählung emotional weiter aufzuladen. Trotzdem bleibt "I Play Rocky" nah an vielen bekannten Fakten aus Stallones Leben, was die Authentizität der Produktion unterstreicht.

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Die Rolle von Sasha Czack und Butkus

Eine zentrale Stütze der Geschichte ist die Beziehung zu Sasha Czack, gespielt von AnnaSophia Robb, der ersten Ehefrau von Sylvester Stallone. Sie ist es, die ihm rät, statt "Mike" lieber "Sylvester" als Vornamen zu nutzen, und gibt ihm den Tipp, seine eigenen Skripte zu schreiben und sich selbst die beste Rolle zu geben. Ihre gemeinsamen Szenen sorgen immer wieder für ruhigere und emotionalere Momente im Filmverlauf. Auch der Hund Butkus bekommt seinen festen Platz im Film, da er genauso zur "Rocky"-Geschichte gehört wie die legendären Treppenstufen in Philadelphia. Exzentrische Eigenheiten oder Stallones kurioses Verhältnis zu seinen Schildkröten streift der Film jedoch nur am Rande.

Mythen und echte Verletzungen

Zu den bekannten Fakten, die der Film aufgreift, gehört auch die berühmte Szene mit den gefrorenen Fleischhälften. In dieser Situation verletzte sich Sylvester Stallone tatsächlich, was die Mischung aus Filmmythos und realen Ereignissen ausmacht. Diese Authentizität verleiht dem Biopic seine größte Stärke, während Peter Farrelly dem Ganzen einen angenehm nostalgischen Ton verleiht, ohne vollständig in Kitsch zu versinken. Die Geschichte wird durch diese realen Anekdoten erdet, die dem Zuschauer einen direkten Blick hinter die Kulissen des Hollywood-Mythos ermöglichen. So bleibt der Film trotz der dramatisierenden Elemente in der Realität verankert und bietet eine fundierte Perspektive auf die frühen Jahre des Stars.

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Emotionale Tiefe statt Oscar-Jagd

Die ganz große Oscar-Wucht erreicht "I Play Rocky" dadurch zwar nicht, da dem Film stellenweise der mutigere Zugriff fehlt. Langweilig werden die 128 Minuten Laufzeit trotzdem kaum, da sie ausreichend Raum für große Emotionen auf der Kinoleinwand bieten. Dafür ist die Geschichte von Sylvester Stallone schlicht zu faszinierend, wie auch Originalaufnahmen nach dem Abspann untermauern. Diese dokumentarischen Elemente runden das Bild ab und bestätigen die Authentizität der erzählten Ereignisse für das interessierte Publikum. Der Film positioniert sich somit als eine würdige, wenn auch konventionelle Hommage an die Ursprünge der Rocky-Franchise.

Vor allem Fans von Sylvester Stallone, "Rocky" und klassischen Hollywood-Aufstiegsgeschichten dürften hier auf ihre Kosten kommen. Auch all jene, die nach einer aufbauenden Geschichte vom Underdog zum Superstar suchen, sollten "I Play Rocky" eine Chance geben. Der Film startet am 26. November 2026 in den hiesigen Kinos und bietet damit eine neue Möglichkeit, die emotionale Kraft der berühmten Unterzell-Erzählung in neuem Gewande zu erleben. Die Kombination aus starker Besetzung, historischer Genauigkeit und nostalgischer Inszenierung verspricht ein kulturelles Ereignis für das Kinopublikum im kommenden Jahr.