Das Biopic 'I Play Rocky' zeigt, wie Sylvester Stallone gegen Studios kämpfte, um die Rolle des Boxers zu spielen. Jetzt mit Kinostart, Handlung und Besetzung.

Das Biopic " I Play Rocky" erzählt die unglaubliche und harte Geschichte von Sylvester Stallone, der sich die Hauptrolle als Boxer Rocky Balboa mühsam erkämpfen musste. Hollywood hatte das Drehbuch gewünscht, lehnte den Schauspieler aber zunächst ab. Stallone riskierte viel, um seinen Traum zu verwirklichen, und sein Durchbruch ist nun in diesem neuen Film dokumentiert.

Existenzminimum und familiäre Konflikte

Stallone lebte an der Grenze zum Existenzminimum und kämpfte mit kleinen Jobs sowie ständigen Absagen bei Castings. Er fand Halt bei seiner Ehefrau Sasha Czack, die von Schauspielerin AnnaSophia Robb verkörpert wird. Sie ermutigte ihn dazu, unter seinem eigenen Namen aufzutreten und selbst Geschichten zu schreiben. Auch die Beziehung zu seinem Vater Frank Stallone Sr., gespielt von Matt Dillon, war schwierig. Der Vater hatte wenig Verständnis für die Träume seines Sohnes.

Also read Der neue 'Rocky'-Film könnte zum nächsten großen Oscar-Sieger werden – selbst Sylvester Stallone traute seinen Augen nicht!

Aufstieg zu den Produzenten und Regisseur

Der Wendepunkt kam, als Stallone auf die Produzenten Irwin Winkler und Robert Chartoff traf. P. J. Byrne spielt Winkler und Toby Kebbell die Rolle des Robert Chartoff in dem Film. Stallones Drehbuch begeisterte die Produzenten, doch die Besetzung der Hauptrolle war umstritten. Regisseur John G. Avildsen, dargestellt von Jay Duplass, suchte nach dem richtigen Weg für den Film, während Stallone an seiner Position als Rocky Balboa festhielt.

Regie und Produktion des Biopics

Der Film wird von Peter Farrelly inszeniert, der bereits mit "Green Book" Erfolge feierte. Die Produktion erfolgt gemeinsam mit Toby Emmerich, Christian Baha, Paul Currie und Michele Weiss. Das Drehbuch stammt von Peter Gamble. "I Play Rocky" bringt die Entstehungsgeschichte des Kultfilms jetzt auf die Leinwand. Der Film zeigt, wie weit Stallone bereit war zu gehen, um seinen größten Traum nicht aus der Hand zu geben.

Advertisement

Widerstand der Studios und Risiko

An Stallone selbst in der Hauptrolle scheiden sich die Geister in der Branche. Während die Produzenten überzeugt waren, gab es erheblichen Widerstand gegen seine Besetzung. Stallone gab seinen Traum nicht auf und riskierte die Chance auf den ersten großen Erfolg. Die Frage, wie viel er verlieren konnte, wenn die Chance scheiterte, ist zentral für die Handlung des Biopics.

Details zu Kinostart und Besetzung

AnnaSophia Robb ist 32 Jahre alt und spielt Sasha Czack. Matt Dillon ist 62 Jahre alt und repräsentiert den Vater. Toby Kebbell ist 44 Jahre alt und spielt Robert Chartoff. Jay Duplass ist 53 Jahre alt und übernimmt die Rolle von Regisseur John G. Avildsen. P. J. Byrne ist nicht im Text datiert, spielt aber den Produzenten Irwin Winkler. Der Film bietet einen detaillierten Einblick in die Jahre vor dem Erfolg von Rocky Balboa. Zuschauer können jetzt alle Informationen zu Kinostart, Handlung und der gesamten Besetzung nachlesen.